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Software & drivers

Mise à niveau logicielle

  • version: 2.076.128
  • ZIP file, 214 MB
  • 20 March 2018

Instructions du micrologiciel

  • version: v1
  • PDF file, 1.2 MB
  • 10 August 2018

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF file, 592.6 kB
  • 19 April 2024

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 1.7 MB
  • 6 March 2023

Foire aux questions