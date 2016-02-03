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Arrêté
12972XV+B1
Type de lampe : H7
Lot de 1
12 V, 55 W
Plus de lumière
Cette lumière puissante (jusqu'à 3 500 K) est nettement plus blanche que les éclairages avant traditionnels. La technologie Gradient Coating™ brevetée de Philips offre une lumière plus puissante. Vous bénéficierez d'une des performances d'éclairage les plus lumineuses et d'une conduite très confortable.
Toute panne potentielle d'une pièce détachée présente un risque pour vous et votre véhicule. C'est tout particulièrement vrai pour les éclairages avant. Une lampe cassée réduit la visibilité et la sécurité pour vous et pour les voitures arrivant en face de vous. Les lampes Philips X-tremeVision sont optimisées pour une durée de vie prolongée et fiable, pour voir et être vu plus longtemps qu'avec toute autre lampe haute performance.
Combinant une luminosité accrue et une température de couleur plus élevée, le faisceau des lampes Philips X-tremeVision fournit l'une des meilleures performances dans la catégorie halogène.
1.9
sur 6
10
Avis
Jami
03/02/2016
Suomi
Hyvä, mutta hintava
Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Oui, je recommande ce produit
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Sh4rk
18/11/2016
Deutschland
Gute Lichtausbeute
Ich habe diese Birne in meinem Golf VI sSchon Gehabt. Jetzt fahre ich einene Ford Fieste und habe immernoch die Gleiche birne drinnen seit ca 5 jahren. Ich habe nicht eingesehen das ich die birnen im Golf drinne lassen soll :D.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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steinhude
22/03/2015
Deutschland
Preis/Leistung nicht io
Der Preis für diese Hochleistungslampe ist zu hoch, da die Haltbarkeit nicht einmal ein halbes Jahr beträgt. Da bei vielen neuen Fahrzeugen ein Lampentausch nur mir viel Aufwand (oder Werkstatt) möglich ist steht das in keinem Verhältnis. Da ich bereits 2 mal den Versuch mit diesen Lampen unternommen hatte und auch beim Einbau mit entsprechenden Handschuhen gearbeitet habe, kann ich nur empfehlen Standardlampen in Erstausrüsterqualität zu kaufen.
Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe
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