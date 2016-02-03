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  • X-tremeVision : poussez les performances à l'extrême
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Arrêté

X-tremeVisionLampe pour éclairage avant

12972XV+B1

1.9
| (10) Avis
X-tremeVision : poussez les performances à l'extrême
Les lampes automobiles Philips X-tremeVision sont parmi les plus lumineuses du marché. Elles offrent jusqu'à 130 % de luminosité en plus et un faisceau d'une longueur exceptionnelle. Voyez plus loin, réagissez plus vite et conduisez de façon plus sûre.
Voir tous les avantages

Jusqu'à 130 % de luminosité en plus

X-tremeVision : poussez les performances à l'extrême

  • Type de lampe : H7

  • Lot de 1

  • 12 V, 55 W

  • Plus de lumière

Une lumière nettement plus blanche pour plus de confort et de sécurité

Cette lumière puissante (jusqu'à 3 500 K) est nettement plus blanche que les éclairages avant traditionnels. La technologie Gradient Coating™ brevetée de Philips offre une lumière plus puissante. Vous bénéficierez d'une des performances d'éclairage les plus lumineuses et d'une conduite très confortable.

Une sécurité durable pour voir et être vu

Une sécurité durable pour voir et être vu

Toute panne potentielle d'une pièce détachée présente un risque pour vous et votre véhicule. C'est tout particulièrement vrai pour les éclairages avant. Une lampe cassée réduit la visibilité et la sécurité pour vous et pour les voitures arrivant en face de vous. Les lampes Philips X-tremeVision sont optimisées pour une durée de vie prolongée et fiable, pour voir et être vu plus longtemps qu'avec toute autre lampe haute performance.

Un faisceau à la qualité et aux performances exceptionnelles

Combinant une luminosité accrue et une température de couleur plus élevée, le faisceau des lampes Philips X-tremeVision fournit l'une des meilleures performances dans la catégorie halogène.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.9

sur 6

10

Avis

3

03/02/2016

Suomi

Suomi

Hyvä, mutta hintava

Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

18/11/2016

Deutschland

Deutschland

Gute Lichtausbeute

Ich habe diese Birne in meinem Golf VI sSchon Gehabt. Jetzt fahre ich einene Ford Fieste und habe immernoch die Gleiche birne drinnen seit ca 5 jahren. Ich habe nicht eingesehen das ich die birnen im Golf drinne lassen soll :D.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

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Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

22/03/2015

Deutschland

Deutschland

Preis/Leistung nicht io

Der Preis für diese Hochleistungslampe ist zu hoch, da die Haltbarkeit nicht einmal ein halbes Jahr beträgt. Da bei vielen neuen Fahrzeugen ein Lampentausch nur mir viel Aufwand (oder Werkstatt) möglich ist steht das in keinem Verhältnis. Da ich bereits 2 mal den Versuch mit diesen Lampen unternommen hatte und auch beim Einbau mit entsprechenden Handschuhen gearbeitet habe, kann ich nur empfehlen Standardlampen in Erstausrüsterqualität zu kaufen.

Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

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