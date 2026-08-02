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Toutes les séries

  • Une sécurité absolue avec un éclairage plus puissant
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Xenon X-tremeVision gen2Lampe xénon pour éclairage automobile

42403XV2C1

3.8
| (256) Avis
Une sécurité absolue avec un éclairage plus puissant
Avec un faisceau lumineux puissant poussant à l'extrême l'émission de lumière, X-tremeVision gen2 est à la pointe de la technologie xénon. Ses performances remarquables permettent une conduite exceptionnelle, pour une sécurité et un confort accrus.
Voir tous les avantages

Ne manquez pas les bosses, virages ou obstacles sur la route

Une sécurité absolue avec un éclairage plus puissant

  • Type de lampe : D3S

  • 42 V, 35 W

  • Nombre de lampes : 1

Meilleure visibilité pour une conduite plus sûre et plus agréable

Meilleure visibilité pour une conduite plus sûre et plus agréable

La lumière est une composante essentielle de la conduite. En améliorant simplement la qualité de l'éclairage, vous pouvez éviter des accidents. La lampe Xenon X-tremeVision gen2 améliore la visibilité. Elle vous permet ainsi de remarquer les obstacles et les panneaux de signalisation routière plus tôt, pour un meilleur temps de réaction. La composition spectrale de cette lumière est adaptée à la sensibilité aux couleurs naturelles de vos yeux. De plus, cet éclairage avant produit une lumière dont la température de couleur de 4 800 K respecte vos yeux, ce qui rend la conduite de nuit plus sûre et plus agréable.

Philips a mis au point la technologie innovante Xénon HID

Philips a mis au point la technologie innovante Xénon HID

Les lampes Xenon HID (High Intensity Discharge) offrent deux fois plus d'éclairage pour une conduite plus sûre, quelles que soient les conditions. Des études ont démontré que l'éclairage automobile au xénon aidait les conducteurs à se concentrer sur la route et à distinguer les obstacles et la signalisation routière bien plus rapidement qu'avec des lampes traditionnelles. Quoi de mieux pour vaincre l'obscurité que d'utiliser une lumière blanche intense comparable à la lumière du jour ?

Respect des critères de haute qualité de l'homologation ECE

Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

256

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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