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Arrêté
85122WHVC1
La sécurité n'a jamais été aussi esthétique
Les lampes Philips Xenon WhiteVision créent un effet lumière blanche intense pour votre voiture et améliorent votre visibilité sur la route grâce à leur lumière blanche pouvant atteindre 6 000 K. Le choix idéal pour des éclairages avant xénon du même style qu'un éclairage LED.
Type de lampe : D2S
Lot de 1
85 V, 35 W
Certifiée ECE et légale sur voie publique, la lampe Xenon WhiteVision produit une lumière blanche intense. Elle offre une excellente visibilité sans gêner les conducteurs en face et sa couleur s'accorde aux éclairages LED.
La lumière blanche intense à une température de couleur de 5 000 K rend les panneaux et les marquages routiers plus visibles. La lumière plus blanche améliore votre concentration et vous aide à maintenir votre vigilance la nuit, pour une expérience de conduite plus sûre et confortable.
Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et il est hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque de détérioration prématurée. Les lampes automobiles en verre de quartz anti-UV de Philips tolèrent une pression plus importante, ce qui leur permet de produire un faisceau lumineux plus puissant et augmente leur longévité.
3.8
sur 6
296
Avis
Amederic
24/09/2026
France
Acheteur vérifié
Ampoules parfaites aux dimensions d une standard
Parfait et comme au titre à la même forme que le standard halogène. Pas de soucis pour la mise en place .
Avantages
Taille et lumière
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide
Date d'utilisation 2026-08-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide
Date d'utilisation 2026-08-24
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date d'utilisation 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date d'utilisation 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Date d'utilisation 2025-01-18
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Date d'utilisation 2025-01-18