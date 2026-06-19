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Arrêté
9006PRB1
Type de lampe : HB4
Lot de 1
12 V, 55 W
Nos solutions d'éclairage offrent un faisceau lumineux puissant et précis d'un rendu optimal. Les lampes Vision produisent un faisceau plus long, pour une sécurité et un confort accrus. Nos solutions d'éclairage sont les meilleures et les plus efficaces du marché car nous savons qu'un éclairage d'excellente qualité peut faire la différence entre la vie et la mort sur la route.
L'éclairage est une composante essentielle de l'expérience de conduite et le premier et unique facteur de sécurité qui participe effectivement à la prévention des accidents. En améliorant la visibilité globale et l'éclairage sur route, Philips s'engage dans la lutte contre les accidents et la sécurité routière.
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues un standard sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
Notation globale