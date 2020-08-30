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Arrêté
AJ1000/12
Réveillez-vous au son de votre radio préférée
Réveillez-vous au son de votre station radio ou de votre alarme favorite. Ce radio-réveil Philips AJ1000/12 élégant avec finition miroir vous permet de présélectionner deux alarmes, une pour vous et une pour votre conjoint, à des heures différentes. Commencez chaque journée avec le sourire.
Afficheur finition miroir
Tuner analogique FM
Double alarme
Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.
Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
3.0
sur 6
76
Avis
jelo52
30/08/2020
France
pratique avec ses 2 alarmes programmables
Ce réveil vous permet de dormir sur vos 2 oreilles, en effet il offre la possibilité de régler la luminosité sur 2 niveaux pour les personnes sensibles, il peut être utilisé soit pour 2 personnes avec des horaires de levée différents ou pour 2 horaires différents suivant les jours, la programmation est intuitive, il suffit de positionner des boutons glissants pour choisir le réglage à faire, ensuite on appuie sur le + ou le - pour le réglage, c'est la même méthode pour regler l'heure de l'horloge et les alarmes. Ensuite on active l'alarme voulue en faisant glisser son bouton, soit en mode radio ou en mode buzzer. Le gros bouton supérieur permet d'arrêter l'alarme même dans le noir.
Avantages
facile à programmer et grands chiffres de l'horloge, utilisable par un couple
Contre
aucun à mon sens
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ1000 Radio-réveil
Date d'utilisation 2018-08-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ1000 Radio-réveil
Date d'utilisation 2018-08-30
framy97
16/10/2011
France
Satisfaite
Facile à utiliser, 2 alarmes c'est très pratique. Je recommande
Cet avis a été rédigé pour AJ1000 Radio-réveil
Cet avis a été rédigé pour AJ1000 Radio-réveil
vargarv
07/02/2014
España
Estupendo reloj despertador
Es un buen despertador. Muy facil de usar, con posibilidad de tener dos horas diferentes de funcionamiento. La luz es de intensidad variable. Un diseñio minimalista espectacular.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ1000 Radio reloj
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ1000 Radio reloj