Lumea IPL Adaptateur secteur
Raccorde l'épilateur à lumière pulsée Lumea à une prise secteur
Cet adaptateur secteur raccorde votre épilateur à lumière pulsée Lumea au secteur.
Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Lumea IPL Adaptateur secteur
Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article Tous vos besoins satisfaits en un seul achat Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :
produits trouvés pour Aucun produit trouvé pour
Afficher {amount} produits supplémentaires Réduire Raccorde l'épilateur à lumière pulsée Lumea à une prise secteur Vérifiez la compatibilité ci-dessous Lumea Comfort Blanc Spécifique pour le Royaume-Uni 3 broches
Afficher tout fonctions du produit Afficher moins fonctions du produit
Spécificités Techniques
Pièce remplaçable
Adapté aux types de produits
SC1981 SC1983
Produits récemment consultés
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.