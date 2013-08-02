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Arrêté

PerformerProAspirateur avec sac

FC9184/01

3.9

| (38) Avis

Puissance d'aspiration maximale, même lorsque le sac se remplit*

Avec son puissant moteur de 2 100 W et son compartiment à poussière spécialement conçu, l'aspirateur Philips PerformerPro maintient un flux d'air élevé et une puissance d'aspiration optimale. Pour un nettoyage impeccable, même lorsque le sac se remplit !*

Voir tous les avantages

avec moteur de 2 100 W et capacité de 5 l de poussière

Puissance d'aspiration maximale, même lorsque le sac se remplit*

  • 2 100 W

  • Filtre EPA 12

  • 5 l

Moteur de 2 100 W produisant 475 W de puissance d'aspiration maximum

Moteur de 2 100 W produisant 475 W de puissance d'aspiration maximum

Moteur de 2 100 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 475 W permettant un excellent nettoyage.

Nouvelle brosse 3 en 1 TriActive, aspire les poussières fines et les grosses particules

Nouvelle brosse 3 en 1 TriActive, aspire les poussières fines et les grosses particules

La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

Filtre EPA 12 pour une filtration de la poussière à 99,5 %

Filtre EPA 12 pour une filtration de la poussière à 99,5 %

Ce filtre d'évacuation spécial capture 99,5 % de la poussière avant de renvoyer l'air dans la pièce, garantissant ainsi un environnement plus sain.

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3.9

sur 6

38

Avis

02/08/2013

Österreich

Österreich

Staubsauger

Dieser Staubsauger schaut gut aus, funktioniert einwandfrei und die neue Bodenbürste hat eine benutzerfreundliche Bedienung und ist für alle Bodenarten geeignet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel

28/07/2013

Österreich

Österreich

Solider Staubsauger

Überzeugt durch seine Saugleistung (stufenlos regelbar), solide verarbeitet, langes Kabel.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel

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18/04/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική επιλογη

Πολύ καλή επιλογή για οικιακή σκούπα. Αθόρυβη . Εύκαμπτος σωλήνας. Σίγουρα value for money.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

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  1. Puissance d'aspiration testée conformément à la norme internationale IEC 60312-1 par l'institut indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., août 2012)