Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
FC9184/01
Puissance d'aspiration maximale, même lorsque le sac se remplit*
Avec son puissant moteur de 2 100 W et son compartiment à poussière spécialement conçu, l'aspirateur Philips PerformerPro maintient un flux d'air élevé et une puissance d'aspiration optimale. Pour un nettoyage impeccable, même lorsque le sac se remplit !*
2 100 W
Filtre EPA 12
5 l
Moteur de 2 100 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 475 W permettant un excellent nettoyage.
La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.
Ce filtre d'évacuation spécial capture 99,5 % de la poussière avant de renvoyer l'air dans la pièce, garantissant ainsi un environnement plus sain.
3.9
sur 6
38
Avis
Regina
02/08/2013
Österreich
Staubsauger
Dieser Staubsauger schaut gut aus, funktioniert einwandfrei und die neue Bodenbürste hat eine benutzerfreundliche Bedienung und ist für alle Bodenarten geeignet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel
Sasa007
28/07/2013
Österreich
Solider Staubsauger
Überzeugt durch seine Saugleistung (stufenlos regelbar), solide verarbeitet, langes Kabel.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel
Μαρια
18/04/2018
Ελλάδα
Εξαιρετική επιλογη
Πολύ καλή επιλογή για οικιακή σκούπα. Αθόρυβη . Εύκαμπτος σωλήνας. Σίγουρα value for money.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Puissance d'aspiration testée conformément à la norme internationale IEC 60312-1 par l'institut indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., août 2012)