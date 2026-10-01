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        Arrêté

        Clé USB

        FM16FD70V/00

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Stockez et partagez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût au quotidien, grâce à la clé USB colorée Philips Snow Edition.

        Voir tous les avantages

        Échange de fichiers en un clin d'œil !

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        • 16 Go

        • Snow Edition 2.0

        • Lot de 5

        Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit

        Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

        Un design branché et coloré

        Choisissez votre couleur tendance : rose bonbon, ultra-violet, vert absinthe ou bleu électrique. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

        Une clé USB branchée au design coloré

        Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !

        Spécificités Techniques

        Manuels et documentation

        Feuillets commerciaux locaux

        • PDF file, 149.3 kB
        • 21 July 2026

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