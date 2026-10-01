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Arrêté
HP4930/00
Séchage de vos cheveux tout en douceur
Prenez soin de vous avec ce sèche-cheveux facile à utiliser. Le Salon Essential pliable affiche une puissance de 1 100 W pour sécher vos cheveux de manière optimale.
1 100 W
Pliable
Ce sèche-cheveux de 1 100 W produit un niveau optimal de flux d'air et une puissance de séchage douce, pour des résultats exceptionnels tous les jours.
Réglez facilement la vitesse et la chaleur souhaitées afin de créer le style qui vous convient. Les trois réglages différents permettent un coiffage précis et adapté à vos besoins.
Le concentrateur du sèche-cheveux canalise le flux d'air vers des zones ciblées pour un coiffage précis. Idéal pour vos retouches ou pour obtenir des finitions impeccables.
Notation globale