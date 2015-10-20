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Arrêté
Care Edition
Corps chauffant 25 mm
Température de 130 à 200 °C
Revêtement en céramique et kératine
Revêtement en céramique imprégné de kératine pour mieux protéger vos cheveux
Avec le boucleur d'un diamètre de 25 mm, faites-vous de grosses boucles naturelles tendance, sans aucun effort.
Le thermostat avec 8 températures (de 130 à 200 °C) vous permet de sélectionner la température convenant le mieux à votre type de cheveux.
4.3
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
paoloefs
20/10/2015
Italia
Acheteur vérifié
OTTIMO PRODOTTO
Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Oui, je recommande ce produit
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Aizarg
17/05/2020
Italia
Consigliato se avete i capelli lunghi
Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.
Avantages
Rispetto per i capelli, effetto naturale.
Contre
Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti
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ilafal79
23/09/2015
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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