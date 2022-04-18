ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

arcitec Rasoir électrique

Arrêté

Assistance

arcitecRasoir électrique

RQ1085/22

arcitec Rasoir électrique

Arrêté

Accéder à la Boutique

Enregistrez votre produit

Profitez de votre extension de garantie

Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 1.1 MB
  • 18 April 2022

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 7 MB
  • 19 April 2022

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider