Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme Une durabilité inégalée grâce à des lames auto-affûtées fabriquées à partir d’un acier similaire à celui utilisé dans l’industrie aérospatiale, et conçues pour rester aiguisées et résister aux conditions les plus difficiles. Profitez d’un rasage au plus près de la peau et d’un confort personnalisé jour après jour.