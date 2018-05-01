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Arrêté
1 biberon
330 ml
Tétine à débit variable
3 mois et +
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
4.4
sur 6
113
Avis
88%
recommandent ce produit
Julien60
01/05/2018
France
Très bon produit
Tétine parfaitement adapté au bébé, forme et texture
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF560/17 Biberon Classic+
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF560/17 Biberon Classic+
Nass59
25/11/2016
France
Génial
Bonjour, Je viens de tester les biberons Philips Avent Classic+ et je les trouve géniaux. Mon bébé de 8 mois arrive a les prendre en main facilement, nettoyage très facile et surtout ne coule pas contrairement a d'autres biberons du commerce. En gros c'est un biberon qui tient toute ses promesses .. J'dore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF566/27 Biberon Classic+
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF566/27 Biberon Classic+
laetistat
14/09/2016
France
mon fils adore
Biberons avec lequel bois mon fils depuis ca naissance. J'ai juste du changer la tétine. En plus ils sont costauds.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF686/17 Biberon Classic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF686/17 Biberon Classic
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.
Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.