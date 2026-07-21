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Puis-je utiliser ce casque Bluetooth Philips sur mon téléviseur ?
Comment profiter de la fonction appairage multiple avec un casque Philips ?
Puis-je utiliser simultanément le micro depuis un appareil en diffusant du contenu audio depuis un autre ?
Le casque stéréo Bluetooth Philips risque-t-il de subir des interférences ?
Comment nettoyer mon casque Philips ?