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Arrêté
SHP8900/00
Son d'une clarté exceptionnelle
Confortable casque entièrement réglable à haut-parleurs au néodyme délivrant un son d'une clarté exceptionnelle sur une large gamme de fréquences
Précision hors du commun
Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.
Dans leur souci du moindre détail, les ingénieurs acoustiques ont amélioré la conception du mécanisme de verrouillage pour éviter tout débranchement accidentel du câble amovible.
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3.0
sur 6
6
Avis
yobu
08/01/2021
United Kingdom
Oldie but Goldie!
Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)
Avantages
Great driver, not easy to find
Contre
Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about
Cet avis a été rédigé pour SHP8900 Hi-fi headphones
Date d'utilisation 2019-01-08
Cet avis a été rédigé pour SHP8900 Hi-fi headphones
Date d'utilisation 2019-01-08
valentin56
15/07/2018
Sverige
Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!
Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP8900 Hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHP8900 Hi-fi headphones
Kukadziamba
02/08/2023
United Kingdom
Good sound, but bad cable
Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.
Cet avis a été rédigé pour SHP8900 Hi-fi headphones
Date d'utilisation 2021-08-02
Cet avis a été rédigé pour SHP8900 Hi-fi headphones
Date d'utilisation 2021-08-02