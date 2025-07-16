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Arrêté
TAT1207YL/00
Écouteurs confortables
Boîtier de charge ultra-compact
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Jusqu'à 18 h d'autonomie
Ces écouteurs confortables tiennent parfaitement dans vos conduits auditifs, pour une étanchéité parfaite qui réduit le bruit extérieur. Ne manquez aucune note ni aucun mot ! Profitez d'un confort absolu grâce aux trois tailles d'embouts en silicone doux et interchangeables.
Ce boîtier ultra-compact est un concentré de puissance. Entièrement chargé, le casque permet 6 heures d'autonomie, tandis que le boîtier entièrement chargé vous procure 12 heures supplémentaires. Chargez votre casque pendant 15 minutes pour une charge rapide permettant d'obtenir une heure d'autonomie supplémentaire !
Grâce à son indice de protection IPX4 et à ses puissants haut-parleurs de 6 mm, vous bénéficiez d'un son exceptionnel par tous les temps ! Le casque résiste aux éclaboussures, et ne craint ni la transpiration ni un peu de pluie. Vous n'aurez pas à vous inquiéter en cas d'averse imprévue.
2.3
sur 6
12
Avis
IngoH
16/07/2025
Sverige
Hållbara
Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.
Avantages
Hållbara
Contre
Lite "klumpiga" i örat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Revieweronly2222
31/05/2023
United Kingdom
The battery lasts forever.
All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1207BK True Wireless Headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1207BK True Wireless Headphones
Kueen
21/07/2022
United Kingdom
The product has good outside noises resistant
I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.
Avantages
Noise resistant
Contre
Low high volume
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1207WT True Wireless Headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT1207WT True Wireless Headphones