Démontez, nettoyez et désinfectez toutes les pièces du tire-lait en contact avec le sein et le lait maternel avant la première utilisation du tire-lait et après chaque utilisation.

Retirez et nettoyez la valve avec précaution. Si elle est endommagée, votre tire-lait pourrait ne plus fonctionner correctement. Pour nettoyer la valve, frottez-la délicatement entre vos doigts dans de l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. N'insérez pas d'objets dans la valve, cela pourrait l'endommager.

Vous pouvez également vérifier que votre tire-lait est bien assemblé. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien assemblées et que les joints sont étanches. La présence de raccords desserrés ou de pièces mal installées diminuera la puissance d'aspiration. En assemblant le tire-lait juste après l'avoir désinfecté, lorsqu'il est encore humide, vous pouvez améliorer la puissance d'aspiration.

Si vous possédez plusieurs modèles de tire-lait Philips Avent, assurez-vous de ne pas intervertir les pièces et de ne pas utiliser de pièces d'autres marques.

Pour plus d'informations sur l'assemblage correct du tire-lait, rendez-vous sur la page philips.com/support de votre produit et recherchez « Comment assembler » ou consultez le mode d'emploi en ligne.