Je ressens des décharges électriques lorsque j'utilise mon aspirateur Philips.

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Quand nettoyer/remplacer la lingette en microfibre de mon aspirateur Philips
Rappel volontaire de batterie: aspirateurs balais sans fil Philips des séries 2000 et 3000
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