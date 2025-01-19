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Je ressens des décharges électriques lorsque j'utilise mon aspirateur Philips.

Si vous ressentez des décharges d'électricité statique pendant l'utilisation de votre aspirateur Philips, il n'y a aucun lieu de s'inquiéter. Recherchez plus bas ce qui pourrait être la cause du problème et comment l'éviter.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC2012/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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