Mon aspirateur-nettoyeur Philips libère moins d'eau que d'habitude.

La lingette en microfibre de votre aspirateur-nettoyeur Philips recouvre la bande et empêche l'eau de s'écouler depuis cette dernière. Si la lingette en microfibre n'est pas placée correctement sur la bande, l'appareil libère peut-être moins d'eau que d'habitude. Si tel est le cas, procédez comme suit :

Assurez-vous que les bandes Velcro sur la lingette et sur le réservoir d'eau sont parfaitement alignées. Assurez-vous également que le côté rayé de la lingette est orienté vers l'extérieur, et non vers le fond du réservoir d'eau.