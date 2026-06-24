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Mon aspirateur-nettoyeur Philips libère moins d'eau que d'habitude.

Si votre aspirateur-nettoyeur Philips libère moins d'eau que d'habitude, plusieurs causes peuvent être à l'origine de ce problème. Découvrez les causes et solutions possibles dans les lignes suivantes.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC8347/01 , XC8349/01 , XC8147/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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