Mon aspirateur-nettoyeur Philips libère moins d'eau que d'habitude.
Si votre aspirateur-nettoyeur Philips libère moins d'eau que d'habitude, plusieurs causes peuvent être à l'origine de ce problème. Découvrez les causes et solutions possibles dans les lignes suivantes.
La lingette en microfibre de votre aspirateur-nettoyeur Philips recouvre la bande et empêche l'eau de s'écouler depuis cette dernière. Si la lingette en microfibre n'est pas placée correctement sur la bande, l'appareil libère peut-être moins d'eau que d'habitude. Si tel est le cas, procédez comme suit :
Assurez-vous que les bandes Velcro sur la lingette et sur le réservoir d'eau sont parfaitement alignées.
Assurez-vous également que le côté rayé de la lingette est orienté vers l'extérieur, et non vers le fond du réservoir d'eau.
Retirez la bande d'humidification. Rincez-la soigneusement et frottez-la à l'aide d'un chiffon sec.
Vous pouvez également laisser la bande tremper pendant la nuit dans une solution composée d'un volume de vinaigre et de trois volumes d'eau. Rincez abondamment après le trempage et frottez à l'aide d'un chiffon sec.
Remplissez le réservoir d'eau
Utilisez uniquement une lingette en microfibre Philips d'origine. Vous pouvez acheter ces lingettes en microfibre auprès de votre revendeur Philips ou auprès de Philips via la Boutique en ligne sous la référence : FC8063.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :XC8347/01 , XC8349/01 , XC8147/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›