La brosse de mon aspirateur balai Philips PowerPro ne tourne pas

Vous pouvez nettoyer la brosse de votre aspirateur balai Philips PowerPro en suivant les étapes ci-dessous :

Ouvrez le capot de l'embout et retirez la brosse. Retirez les poils, cheveux et peluches de l'embout. Si des poils ou des cheveux s'emmêlent autour de la brosse, vous pouvez utiliser des ciseaux pour les couper. Replacez la brosse dans l'embout et fermez le capot.

Si les solutions fournies ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous.