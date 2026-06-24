La brosse de mon aspirateur balai Philips PowerPro ne tourne pas

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Si la brosse de votre aspirateur balai Philips PowerPro ne tourne pas, il est probable qu'elle soit sale. Découvrez comment nettoyer la brosse vous-même.
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