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Mon aspirateur sans fil Philips émet un bruit inhabituel.

Si votre aspirateur sans fil Philips produit un bruit inhabituel, lisez notre article ci-dessous pour connaître les causes possibles et les solutions.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC2012/01 , XC5041/01 , XC5141/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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