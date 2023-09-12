Mon aspirateur sans fil Philips émet un bruit inhabituel.

Si le filtre de moteur ou de sortie de votre aspirateur sans fil Philips est obstrué, l'appareil peut émettre un bruit inhabituel. Pour résoudre ce problème, nettoyez le filtre de votre aspirateur.



Votre aspirateur peut également produire un bruit inhabituel si les filtres ne sont pas à leur place. Dans ce cas, placez les filtres à leur place habituelle dans votre aspirateur.



Reportez-vous au manuel d'utilisation disponible en ligne, dans la section d'assistance de la page produit de votre aspirateur pour obtenir des instructions spécifiques sur la façon de placer et de nettoyer le filtre.

