    Comment fixer/retirer un accessoire de ma tondeuse Philips ?

    Publié le 23 février 2023
    Vos tondeuses Philips pour le corps, les cheveux ou la barbe peuvent être livrées avec un large éventail d'accessoires différents. Découvrez ici comment changer et utiliser ces accessoires.

     
    Le bloc tondeuse est l'unité principale de votre tondeuse Philips. Doté de bords courts et affûtés, il est idéal pour une coupe rapide et impeccable.

    Pour retirer le bloc tondeuse du corps de votre tondeuse, vérifiez si un bouton de déverrouillage est présent sur le corps de la tondeuse. Si c'est le cas, appuyez sur ce bouton pour retirer le bloc. 

    Si la tondeuse n'a pas de bouton de déverrouillage, placez un doigt sous les dents du bloc tondeuse et tirez-le vers le haut pour le retirer. Pour remettre l'élément de coupe en place, assurez-vous qu'il est correctement aligné et insérez sa partie inférieure dans le corps de la tondeuse. Ensuite, poussez lentement la pièce avec les dents vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ne forcez pas pour insérer l'accessoire, car cela pourrait endommager l'appareil.

    Si vous rencontrez des difficultés pour fixer l'accessoire, vérifiez qu'un élément n'est pas coincé dans le corps, et essayez de le retirer à l'aide d'une brossette ou d'un coton-tige.
    Sabot clipsable pour tondeuse Philips
    Certains blocs tondeuse sont dotés de longues pattes sur le côté. Pour enlever un accessoire de ce type, saisissez les deux côtés, puis tirez pour le retirer de l'appareil. Pour le remettre en place, insérez-le dans la fente, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 
    Bloc tondeuse avec pattes pour tondeuse Philips
    Pour retirer le sabot de l'élément de coupe, poussez avec précaution sur la partie arrière pour le séparer de l'appareil, puis ôtez-le de l'élément de coupe en le faisant glisser. N'appuyez pas sur les dents et ne tirez pas dessus. Pour fixer n'importe quel type de sabot sur un élément de coupe, alignez et faites glisser la partie avant du sabot, les dents du sabot, sur les dents de l'élément de coupe. Appuyez ensuite sur l'arrière ou le centre de la protection avec vos doigts ou la paume de votre main.

    Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment utiliser notre nouvelle tondeuse à barbe Philips Prestige avec sabots intégrés et clipsables. Gardez à l'esprit que, selon le modèle, les caractéristiques du rasoir peuvent varier.
    Sabot clipsable Philips
    Play Pause
    Comme un sabot clipsable, faites glisser la partie avant du sabot, les dents du sabot, sur les dents de l'élément de coupe. Appuyez sur la projection à la base du sabot jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Une fois le sabot fixé, vous pouvez régler la hauteur de coupe souhaitée. Chaque chiffre de la molette indique la hauteur des poils exprimée en millimètres après la coupe de votre barbe ou de vos cheveux.

    Pour détacher le sabot de l'élément de coupe, poussez délicatement sur la base du sabot pour la désolidariser de l'appareil, puis faites-le glisser.
    Sabots réglables Philips
    Des sabots peuvent être ajoutés sur le bloc tondeuse de votre tondeuse Philips. Ils peuvent servir à couper vos cheveux ou à tailler votre barbe à une longueur spécifique.
     
    Vous pouvez facilement retirer ces types de sabot. Il vous suffit de les extraire du corps de votre tondeuse. Pour mettre en place le sabot, faites-le glisser délicatement vers le bas, sur votre bloc tondeuse, de façon à insérer les pattes dans les fentes correspondantes sur le côté.
     
    Sabots avec pattes pour tondeuse Philips
    La méthode pour remplacer le sabot est différente pour les tondeuses à cheveux Philips Kid. Vous devez pousser le sabot complètement vers l'arrière sur un côté, jusqu'à ce qu'il se détache. 

    Pour remettre ce sabot en place, assurez-vous que le côté correspondant à la hauteur de coupe souhaitée est orienté vers le haut. Commencez par ajuster un côté du sabot sur le corps de la tondeuse. Mettez ensuite en place l'autre côté et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 
     
    Sabots pour tondeuses à cheveux pour enfants Philips
    Certaines tondeuses Philips sont équipées d'une grille de rasage, qui peut être utilisée pour le rasage agréable des poils du corps.  Avant d'utiliser un produit Philips doté d'une grille de rasage, nous vous recommandons de le contrôler visuellement pour vérifier que cette dernière est toujours intacte.

    Pour retirer la grille de rasage, tirez dessus jusqu'à ce qu'elle se détache de la tête de rasage. Veillez à tenir la grille de rasage par les bords, car la partie centrale peut être très affûtée. Pour remettre en place la grille de rasage, enclenchez-la à nouveau sur la tête de rasage jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 

    Pour minimiser l'usure de la grille, rangez votre produit en toute sécurité et protégez la grille de la pression extérieure ou des chocs en fixant un capot ou un sabot. Remplacez la grille immédiatement lorsqu'elle est endommagée, via notre Boutique en ligne ou votre Service Consommateurs local.  
    Grille de rasage pour tondeuse Philips
    Les tondeuses corps Philips sont fournies avec un sabot spécial, spécialement conçu pour être utilisé sur le corps. Pour retirer le sabot, tirez délicatement la partie arrière de l'appareil, puis extrayez-le de l'unité de rasage ou poussez-le vers le haut.

    Pour remettre en place le sabot, enclenchez-le sur la grille de rasage.

    Gardez à l'esprit que les accessoires peuvent varier en fonction du modèle de tondeuse utilisé. Consultez toujours le mode d'emploi pour obtenir des instructions plus détaillées ou contactez-nous. 
    Sabots pour tondeuse corps Philips
    Les tondeuses multistyle Philips fournies avec un accessoire tondeuse nez-oreilles rotatif permettent une fixation et un retrait faciles.
    • Pour détacher l'accessoire tondeuse nez-oreilles du manche, placez votre doigt à l'arrière de l'accessoire et poussez-le vers le haut. Les tondeuses ou les accessoires portant un logo d'éjection indiquent où pousser pour retirer l'accessoire.
    • Pour fixer l'accessoire tondeuse nez-oreilles, insérez la languette de l'accessoire dans la fente prévue à cet effet à l'avant et appuyez sur l'arrière de l'accessoire jusqu'à ce qu'il s'enclenche (« clic »).
    Les tondeuses nez-oreilles Philips sont fournies avec une tête de tondeuse nez-oreilles et parfois une tête de tondeuse de précision facile à retirer et fixer.
    • Pour retirer la tête de tondeuse nez-oreilles ou la tête de tondeuse de précision, saisissez fermement le manche de votre appareil, tenez l'accessoire et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les indications triangulaires « ^ » situées sur le manche et la tête soient alignées. Il vous suffit ensuite de tirer sur l'accessoire pour le détacher.
    • Pour fixer la tête de tondeuse nez-oreilles ou la tête de tondeuse, placez-la sur le manche en alignant les deux indications de forme triangulaire « ^ ». Tournez-la ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les indications « ^ » « | » sur le corps et l'accessoire soient alignées et l'accessoire fixé.
    Tondeuses nez-oreilles Philips

    Selon le modèle, les tondeuses nez-oreilles Philips peuvent également être accompagnées de sabots pour sourcils et de précision.
    Les sabots sont disponibles avec les hauteurs et les formes suivantes :

    Sabots pour sourcils
    Sabot pour sourcils S = hauteur après coupe de 3 mm ou 0,12”
    Sabot pour sourcils L = hauteur après coupe de 5 mm ou 0,19”

    Fixez le sabot pour sourcils sur la tête de tondeuse nez-oreilles (image 1). Veillez à insérer le sabot dans les rainures des deux côtés de la tête.

    Sabots de précision
    Sabot de précision M = hauteur après coupe de 3 mm ou 0,12”
    Sabot de précision L = hauteur après coupe de 5 mm ou 0,19”

    Faites glisser le sabot de précision sur l'avant de la tête de tondeuse de précision et appuyez au niveau de l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic (image 2).

    Sabots sourcils et de précision Philips
