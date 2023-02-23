Termes recherchés
Selon le modèle, les tondeuses nez-oreilles Philips peuvent également être accompagnées de sabots pour sourcils et de précision.
Les sabots sont disponibles avec les hauteurs et les formes suivantes :
Sabots pour sourcils
Sabot pour sourcils S = hauteur après coupe de 3 mm ou 0,12”
Sabot pour sourcils L = hauteur après coupe de 5 mm ou 0,19”
Fixez le sabot pour sourcils sur la tête de tondeuse nez-oreilles (image 1). Veillez à insérer le sabot dans les rainures des deux côtés de la tête.
Sabots de précision
Sabot de précision M = hauteur après coupe de 3 mm ou 0,12”
Sabot de précision L = hauteur après coupe de 5 mm ou 0,19”
Faites glisser le sabot de précision sur l'avant de la tête de tondeuse de précision et appuyez au niveau de l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic (image 2).
