Mon Philips OneBlade ne fonctionne pas.

Vérifiez si la lame est colmatée par des poils ou si elle présente des signes d'usure. Si la lame est colmatée, rincez-la ou faites-la tremper dans de l'eau tiède jusqu'à ce que tous les poils et la saleté se détachent. Faites attention à ne pas heurter une surface dure telle que le lavabo avec la lame, car cela pourrait l'endommager.

Si la lame semble endommagée, remplacez-la immédiatement. Pour vous procurer de nouvelles lames pour votre Philips OneBlade, rendez-vous sur notre Boutique en ligne.