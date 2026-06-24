Un code d'erreur s'affiche sur ma machine espresso Philips

Le code d'erreur 01 signifie que le broyeur de votre machine espresso ne fonctionne pas correctement, car l'entonnoir à café est bouché.

Pour résoudre ce problème, débouchez l'entonnoir (à l'aide d'une cuillère à café ou d'un aspirateur, comme expliqué ci-dessous) :



1. Éteignez la machine, puis attendez qu'elle soit complètement silencieuse (elle ne doit plus émettre le moindre bruit). Cette opération peut durer entre 15 et 20 secondes.

2. Ouvrez la trappe de la machine et retirez le groupe café.

3. Ouvrez le couvercle de l'entonnoir à café pré-moulu et placez le manche de la cuillère dans l'entonnoir. S'il n'y a pas d'entonnoir à café prémoulu, insérez le manche de la cuillère dans l'entonnoir à café par le bas.

4. Soulevez et abaissez le manche de la cuillère jusqu'à ce que le café responsable de l'obstruction tombe. Cela peut nécessiter une certaine force.

5. Retirez et nettoyez tout le café moulu tombé de la machine à l'aide d'un aspirateur.

6. Ensuite, placez la brosse de l'aspirateur sur la sortie de l'entonnoir et couvrez l'entonnoir à café prémoulu avec votre main. Vous pouvez également placer l'aspirateur sur le dessus et couvrir le bas de l'entonnoir à café.

7. Repositionnez le groupe café. Ensuite, allumez la machine et préparez un espresso.

8. Après avoir préparé l'espresso, vérifiez que l'entonnoir n'est pas obstrué par du café moulu. En cas d'échec, répétez la procédure de débouchage.

Ne versez pas d'eau dans le bac à grains de café afin de ne pas boucher l'entonnoir à café.