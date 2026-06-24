Un code d'erreur s'affiche sur ma machine espresso Philips
Si un code d'erreur 01, 03, 04, 05, 11, 14 ou 19 s'affiche sur votre machine espresso Philips, consultez les causes et les solutions possibles ci-dessous.
Si un code d'erreur non mentionné ci-dessus (02, 10, 15, 22, par exemple) s'affiche, votre machine doit être réparée. Contactez-nous.
Le code d'erreur 01 signifie que le broyeur de votre machine espresso ne fonctionne pas correctement, car l'entonnoir à café est bouché. Pour résoudre ce problème, débouchez l'entonnoir (à l'aide d'une cuillère à café ou d'un aspirateur, comme expliqué ci-dessous) :
1. Éteignez la machine, puis attendez qu'elle soit complètement silencieuse (elle ne doit plus émettre le moindre bruit). Cette opération peut durer entre 15 et 20 secondes. 2. Ouvrez la trappe de la machine et retirez le groupe café. 3. Ouvrez le couvercle de l'entonnoir à café pré-moulu et placez le manche de la cuillère dans l'entonnoir. S'il n'y a pas d'entonnoir à café prémoulu, insérez le manche de la cuillère dans l'entonnoir à café par le bas. 4. Soulevez et abaissez le manche de la cuillère jusqu'à ce que le café responsable de l'obstruction tombe. Cela peut nécessiter une certaine force. 5. Retirez et nettoyez tout le café moulu tombé de la machine à l'aide d'un aspirateur. 6. Ensuite, placez la brosse de l'aspirateur sur la sortie de l'entonnoir et couvrez l'entonnoir à café prémoulu avec votre main. Vous pouvez également placer l'aspirateur sur le dessus et couvrir le bas de l'entonnoir à café. 7. Repositionnez le groupe café. Ensuite, allumez la machine et préparez un espresso. 8. Après avoir préparé l'espresso, vérifiez que l'entonnoir n'est pas obstrué par du café moulu. En cas d'échec, répétez la procédure de débouchage. Ne versez pas d'eau dans le bac à grains de café afin de ne pas boucher l'entonnoir à café.
Le code d'erreur 03 signifie que le groupe café contient trop de saletés et ne peut pas fonctionner correctement. Pour résoudre ce problème, nettoyez le groupe café comme expliqué ci-dessous :
1. Éteignez la machine, puis attendez qu'elle soit complètement silencieuse (elle ne doit plus émettre le moindre bruit). Cette opération peut durer entre 15 et 20 secondes. 2. Ouvrez la trappe de la machine et retirez le groupe café. 3. Rincez soigneusement le groupe café à l'eau tiède. Laissez-le ensuite sécher à l'air libre avant de le remettre en place.
Lorsque votre machine espresso Philips affiche le code d'erreur E04, cela signifie que le groupe café n'est pas correctement placé. Pour résoudre ce problème, ouvrez la trappe de la machine et replacez le groupe café correctement. Lorsque le groupe café est bien positionné, vous devez entendre un « clic ».
Pour résoudre ce problème et évacuer l'air emprisonné dans la machine, procédez comme suit :
1. Éteignez la machine. 2. Videz le réservoir d'eau et enlevez le filtre AquaClean ou tout autre filtre à eau. 3. Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place. 4. Rallumez la machine. Une fois la machine chauffée, sélectionnez l'eau chaude et faites couler 2 ou 3 tasses d'eau chaude.
Si vous utilisez un filtre à eau AquaClean, suivez ces étapes supplémentaires pour vous assurer que le filtre est préparé et correctement installé :
1. Secouez le filtre à eau AquaClean pendant 5 secondes. 2. Maintenez le filtre renversé dans un récipient/bol rempli d'eau et patientez jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'en échappe. 3. Replacez le filtre dans le réservoir et remplissez-le d'eau. 4. Redémarrez la machine, éteignez-la, puis rallumez-la. 5. Sélectionnez la distribution d'eau chaude et faites couler 2 à 3 tasses d'eau chaude
Le code d'erreur 14 signifie que votre machine espresso Philips est en surchauffe. Pour résoudre ce problème, arrêtez la machine et laissez-la refroidir pendant 30 minutes.
Les codes d'erreur 11 et 19 signifient que votre machine espresso doit s'adapter de la température de transport/extérieure à la température ambiante. Cela peut se produire principalement en l'hiver, lorsqu'il fait froid.
Pour résoudre ce problème, éteignez la machine pendant 30 minutes, puis rallumez-la.
Si cela ne résout pas le problème, il est possible que la fiche située à l'arrière de votre machine ne soit pas bien branchée. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise secteur.
Si d'autres codes d'erreur que ceux mentionnés ci-dessus s'affichent, contactez-nous.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :SM6580/00 , SM6585/00 , EP4441/50 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›