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Je n'arrive pas à régler le broyeur de ma machine espresso Philips

Suivez les instructions et regardez la vidéo ci-dessous pour régler le broyeur de votre machine espresso Philips.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : EP3321/40 , EP2336/40 , EP3347/90 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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