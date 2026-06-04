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    Assistance Philips

    Comment me brosser les dents avec l'application Philips Sonicare ?

    Publié le 04 June 2026

    L'application Philips Sonicare est compatible avec toutes les brosses à dents connectées Philips. Suivez les instructions de brossage ci-dessous ou regardez la vidéo d'instructions. 

    1. Ouvrez l'application Philips Sonicare.  

    1. Connectez votre brosse à dents à l'application. 

    1. Placez votre brosse à dents sur vos dents comme indiqué dans l'application. 

    1. Commencez le brossage pour activer la fonction de brossage guidé. 

    1. Suivez les instructions de l'application. Pour un résultat optimal, limitez vos mouvements pendant le brossage. 

    1. Votre brosse à dents s'éteint automatiquement une fois le cycle de brossage terminé. 
       

    L'application vous présentera une analyse que vous pourrez utiliser pour améliorer vos habitudes de brossage. 

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