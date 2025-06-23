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Le nettoyage régulier de votre brosse à dents et de vos têtes de brosse améliore leur durée de vie et leurs performances. Nettoyez votre brosse à dents après utilisation en rinçant la tête de brosse et les brins. Essuyez le manche avec un chiffon humide.
Vous pouvez désinfecter votre tête de brosse tous les jours à l'aide de l'assainisseur UV pour tête de brosse Philips Sonicare qui élimine 99 % de toutes les bactéries de vos têtes de brosse.
Nous vous recommandons d'effectuer une séance de nettoyage approfondi hebdomadaire. Suivez tout simplement les étapes ci-dessous :
Ne passez jamais votre brosse à dents ni aucun de ses accessoires au lave-vaisselle. Évitez que des objets pointus n'entrent en contact avec le joint en caoutchouc ou les boutons, car ils pourraient les endommager.
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