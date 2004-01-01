Ma brosse à dents Philips Sonicare fait trop de bruit.
Publié le 23 août 2024
Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans. Si votre brosse à dents émet un bruit fort, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.
Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante. Vous pouvez également regarder la vidéo ci-dessous pour résoudre le problème.
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Les brosses à dents Philips Sonicare émettent des vibrations puissantes pour nettoyer vos dents. Le son qu'elles produisent est plus fort que celui d'une brosse à dents manuelle. Si c'est votre première brosse à dents électrique, cela peut vous prendre un certain temps avant de vous habituer au brossage électrique.
Si vous allumez votre brosse à dents sans tête de brosse, elle fera plus de bruit. Assurez-vous toujours qu'une tête de brosse est fixée à votre brosse à dents.
Si votre brosse à dents est anormalement bruyante, cela peut être dû à une tête de brosse mal fixée. Assurez-vous que la tête de brosse est bien placée sur le manche et qu'elle n'est pas mal fixée. Il reste un petit espace entre le manche et la tête de brosse pour accommoder les vibrations.
Cela peut également signifier que votre tête de brosse est usée. Nous vous recommandons de remplacer votre tête de brosse tous les trois mois. Vous pouvez acheter une nouvelle tête de brosse dans notre Boutique en ligne.
Suivez les étapes ci-dessous : Étape 1 : Détachez la tête de brosse du manche. Étape 2 : Allumez votre brosse à dents.
Votre brosse à dents émet-elle toujours un bruit fort ou anormal ?