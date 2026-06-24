Mes cheveux s'emmêlent dans la brosse chauffante de ma brosse multi-styles Philips

Lorsque vous coiffez vos cheveux avec la brosse chauffante de votre brosse multi-styles Philips, assurez-vous de tourner votre brosse dans une seule direction. Maintenez-la en position pendant 10 à 15 secondes pour obtenir un résultat optimal.

Si vous avez suivi les conseils ci-dessus, mais que vos cheveux continuent à se coincer dans la brosse chauffante de votre brosse multi-styles, contactez-nous pour obtenir une aide supplémentaire.