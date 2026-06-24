Un point figure sur l'afficheur de mon thermomètre numérique Philips Avent

Remplacez la pile dès que le symbole s'affiche pour garantir la précision de votre thermomètre.

Étapes à suivre pour remplacer la pile

Appuyez doucement sur le côté du capuchon pour le retirer. Retirez délicatement les piles de leur compartiment. Remarque : ne sortez pas le compartiment des piles (A) de plus de 1 cm pour ne pas casser le capteur. Vous avez seulement besoin de le sortir un peu pour atteindre les piles. Insérez les nouvelles piles Replacez le capuchon sur le thermomètre

REMARQUE : Les piles contiennent des produits dangereux. Veillez à mettre au rebut les piles usagées de manière appropriée.