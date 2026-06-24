Un point figure sur l'afficheur de mon thermomètre numérique Philips Avent

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Le point sur l'afficheur de votre thermomètre Philips Avent vous indique que le niveau de la pile est faible. Veillez à remplacer la pile dès que vous voyez ce symbole s'allumer pour garantir la précision de votre thermomètre. Découvrez comment remplacer vous-même la pile.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCH400/00 , SCH400/30 .
Quelle est la précision de mon thermomètre numérique Philips Avent ?
Que signifie l'apparition du symbole de la pile sur l'afficheur du thermomètre numérique ?
Comment puis-je obtenir une mesure plus précise sur mon thermomètre numérique Avent ?
Puis-je stériliser mon thermomètre numérique Philips Avent ?
Puis-je remplacer moi-même la pile de mon thermomètre numérique ?
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