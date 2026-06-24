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La batterie de mon aspirateur Philips sans fil se décharge vite.

Si la batterie de votre aspirateur sans fil Philips se décharge trop rapidement, recherchez le modèle sur le tube de votre appareil et lisez notre article ci-dessous pour connaître les causes possibles et les solutions.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC2012/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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