La batterie de mon aspirateur Philips sans fil se décharge vite.

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Si la batterie de votre aspirateur sans fil Philips se décharge trop rapidement, recherchez le modèle sur le tube de votre appareil et lisez notre article ci-dessous pour connaître les causes possibles et les solutions.
Votre aspirateur est livré avec différents réglages de puissance en fonction du modèle. Un réglage élevé sollicite plus la batterie qu'un réglage bas. En outre, le type de sol et la configuration de l'aspirateur peuvent impacter l'autonomie. Par exemple, si vous utilisez uniquement l'aspirette, la batterie se déchargera moins que lorsque le tube et la brosse sont fixés à l'aspirette.
Vous trouverez ci-dessous les réglages recommandés pour une utilisation quotidienne normale de chaque modèle.
Le réglage maximal de votre aspirateur Philips série 8000 sans fil est Turbo ; sa puissance d'aspiration est très élevée. L'appareil décharge donc la batterie très rapidement avec le réglage « Turbo ». Ce réglage est destiné au nettoyage de zones très sales. Pour une accumulation normale de poussière, vous pouvez utiliser votre aspirateur Philips série 8000 sans fil en mode Éco ou Normal. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des configurations les plus courantes avec leur autonomie en fonction du réglage de puissance utilisé.
Utilisation de la configuration balai complète (aspirette, tube et brosse) avec reconnaissance du type de sol ACTIVÉE.
Voici les autonomies des trois réglages de puissance (voir illustration 1) :
Le réglage maximal de votre aspirateur Philips SpeedPro Max est Turbo ; sa puissance d'aspiration est très élevée. L'appareil décharge donc la batterie très rapidement avec le réglage « Turbo ». Ce réglage est destiné au nettoyage de zones très sales. Pour une quantité de poussière normale, vous pouvez utiliser le réglage 1 ou 2 de votre Philips SpeedPro Max.
Le réglage maximal de votre aspirateur Philips série 7000 sans fil est Turbo ; sa puissance d'aspiration est très élevée. L'appareil décharge donc la batterie très rapidement avec le réglage « Turbo ». Ce réglage est destiné au nettoyage de zones très sales. Pour une accumulation normale de poussière, vous pouvez utiliser votre aspirateur Philips série 7000 sans fil en mode Éco ou Normal. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des configurations les plus courantes avec leur autonomie en fonction du réglage de puissance utilisé.
Utilisation de la configuration balai complète (aspirette, tube et brosse) ou de la configuration balai complète (aspirette, tube et brosse) et du réservoir d'eau, avec reconnaissance du type de sol ACTIVÉE.
Voici les autonomies des trois réglages de puissance (voir illustration 1) :
Le réglage maximal de votre aspirateur Philips SpeedPro Max est Turbo ; sa puissance d'aspiration est très élevée. L'appareil décharge donc la batterie très rapidement avec le réglage « Turbo ». Ce réglage est destiné au nettoyage de zones très sales. Pour une quantité de poussière normale, vous pouvez utiliser le réglage 1 ou 2 de votre Philips SpeedPro Max.
Le réglage maximal de votre aspirateur Philips série 5000 sans fil est Turbo ; sa puissance d'aspiration est très élevée. L'appareil décharge donc très rapidement la batterie en réglage Turbo (C). Ce réglage est destiné au nettoyage de zones très sales. Pour une accumulation normale de poussière, vous pouvez utiliser votre aspirateur Philips série 5000 sans fil en mode Éco (A) ou Normal (B). Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des configurations les plus courantes avec leur autonomie en fonction du réglage de puissance utilisé.
Utilisation de la configuration balai complète (aspirette, tube et brosse) ou de la configuration balai complète (aspirette, tube et brosse) et du réservoir d'eau.
Voici les autonomies des trois réglages de puissance (voir illustration 1) :
votre aspirateur Philips SpeedPro dispose de deux niveaux pour la puissance d'aspiration : 1 et 2. Le réglage 1 est recommandé pour une utilisation quotidienne normale. Le réglage maximal 2 offre une puissance d'aspiration plus élevée. Le réglage 2 est destiné au nettoyage de zones très sales. La batterie se déchargeant très rapidement au réglage 2, il est préférable d'utiliser le réglage 1 de votre aspirateur pour une quantité de poussière normale.
Le réglage maximal de votre aspirateur Philips série 2000 ou 3000 sans fil est Turbo ; sa puissance d'aspiration est élevée. L'appareil décharge donc rapidement la batterie en réglage Turbo. Ce réglage est destiné au nettoyage de zones très sales. Pour une accumulation normale de poussière, vous pouvez utiliser votre aspirateur Philips série 2000 ou 3000 sans fil en mode Éco. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des configurations les plus courantes avec leur autonomie en fonction du réglage de puissance utilisé.
Série 3000
Utilisation de la configuration balai complète (aspirette, tube et brosse) ou de l'aspirette, du tube, de la brosse et du réservoir Aqua (XC31xx).
Voici les autonomies des deux réglages de puissance (voir illustration 1) :
Si vous possédez un aspirateur SpeedPro ou SpeedPro Max, vous pouvez remplacer la batterie dans un Centre Service Agréé Philips ou auprès de notre Service Clientèle. Contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page www.philips.com/support.
Si vous possédez un aspirateur séries 3000, 7000 ou 8000 sans fil (les mentions « SpeedPro » ou « SpeedPro Max » ne figurent pas sur le tube), vous pouvez retirer la batterie rechargeable de l'appareil vous-même et en acheter une nouvelle sur notre site Web en recherchant XV1797 pour les séries 8000 et 7000 ou XV1633/01 pour la série 3000 dans la fenêtre de recherche. Pour l'aspirateur sans fil série 2000, il n'est pas possible d'acheter une nouvelle batterie en ligne. Contactez-nous si vous avez encore besoin d'aide via la page www.philips.com/support.
Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le produit est débranché de la prise secteur et que la batterie est déchargée. Prenez toutes les précautions de sécurité nécessaires lorsque vous jetez les piles.
Pour retirer la batterie rechargeable, suivez les instructions ci-dessous :
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC2012/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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