Mon aspirateur sans fil Philips glisse mal sur les tapis et moquettes.

Selon son angle, il peut être plus ou moins difficile de passer l'aspirateur sans fil Philips sur les tapis et moquettes. Cela peut être dû à la l'orientation des brins. Si vous rencontrez des difficultés pour aspirer vos tapis et moquettes dans un sens, essayez dans un autre sens jusqu'à trouver l'angle qui offre la meilleure glisse.

Vous pouvez également réduire l'angle du tube pour permettre à la brosse de glisser plus facilement sur la moquette ou le tapis. Il est recommandé d'aspirer la moquette et les tapis dans le sens des brins. Vous pouvez également essayer de réduire la puissance et de tenir l'aspirateur moins haut.