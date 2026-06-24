Assistance Philips L'afficheur du thermomètre de bain et chambre Philips Avent clignote.

Si l'afficheur de votre thermomètre de bain et chambre Philips Avent clignote, vous devrez remplacer la pile. Si l'afficheur clignote, cela signifie que le niveau de la pile est faible, ce qui peut entraîner des mesures inexactes. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour remplacer la pile.

Étapes à suivre pour remplacer la pile Poussez fermement pour enlever l'unité de mesure du logement en caoutchouc de l'appareil (Fig. 1). Vérifiez l'absence de gouttes d'eau sur l'unité de mesure et séchez-la avec une serviette en papier. Retirez les 4 vis à l'aide d'un petit tournevis et retirez le couvercle du compartiment à piles (Fig. 2). Retirez soigneusement les piles usagées et insérez-en de nouvelles (deux piles bouton LR44). Revissez les vis du compartiment à piles pour le refermer. Replacez l'unité de mesure dans le logement en caoutchouc. Remarque : si l'affichage clignote toujours après l'insertion des nouvelles piles, retirez-les et réinsérez-les.