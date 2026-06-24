Assistance Philips Comment reconnecter ma brosse à dents Philips Sonicare à l'application Philips Sonicare (Android uniquement) ?

Une mise à jour du micrologiciel est disponible pour résoudre un problème de système d'exploitation empêchant la connexion sur certains téléphones Android.

Procédez comme suit pour mettre à jour votre micrologiciel et reconnecter votre brosse à dents Philips Sonicare à l'application Philips Sonicare.

Étape 1 Ouvrez l'application Philips Sonicare et connectez la brosse à dents. L'écran ci-dessous s'affiche :

Étape 2 Un écran Connection help (Aide à la connexion) s'affiche. Suivez les instructions s'affichant à l'écran (voir ci-dessous).



Suivez cette procédure dans les Paramètres ou la barre d'état de votre appareil mobile :



1. Désactivez le Wi-Fi .



2. Activez le mode avion, puis désactivez-le.



3. Laissez les modes Wi-Fi et avion désactivés, avec le Bluetooth® activé.



Retournez à l'application, appuyez sur le bouton Mode de votre brosse à dents et cliquez sur le bouton Update (Mise à jour) ci-dessous pour établir la connexion et lancer la mise à jour du micrologiciel. Étape 3 Un écran similaire à celui ci-dessous s'affiche (selon le modèle de manche de brosse à dents).



Cliquez sur le bouton Update (Mise à jour).

Étape 4 Un écran My handle update (Mise à jour de mon manche) s'affiche. Il indique que le micrologiciel est en cours de mise à jour.



Remarque : Gardez le manche hors du chargeur et restez à proximité pendant la mise à jour. Étape 5 Un message Update complete (Mise à jour terminée) s'affiche. Vous pouvez maintenant appuyer sur Continue (Continuer) et utiliser l'application.

Vous rencontrez toujours des problèmes de connectivité ? Si vous rencontrez toujours des problèmes pour connecter à nouveau votre brosse à dents Philips Sonicare à l'application Philips Sonicare sur votre appareil Android, rendez-vous sur notre page réparation ou échange sur le site Web de Philips.