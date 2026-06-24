L'eau ne s'écoule pas du réservoir d'eau de ma machine espresso Saeco

Suivez les étapes ci-dessous pour éliminer l'air emprisonné dans votre machine espresso :

1. Éteignez la machine.

2. Videz le réservoir d'eau et enlevez le filtre AquaClean (ou tout autre filtre à eau).

3. Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place.

4. Rallumez la machine. Une fois la machine chauffée, sélectionnez l'eau chaude et faites couler 2-3 tasses d'eau chaude.



Si vous utilisez un filtre à eau AquaClean, suivez ces étapes supplémentaires pour vous assurer que le filtre est préparé et correctement installé :

1. Secouez le filtre à eau AquaClean pendant 5 secondes.

2. Maintenez le filtre renversé dans un récipient/bol rempli d'eau et patientez jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'en échappe.

3. Replacez le filtre dans le réservoir et remplissez-le d'eau.

4. Redémarrez la machine, éteignez-la, puis rallumez-la.

5. Sélectionnez l'eau chaude et versez 2 à 3 tasses d'eau chaude.



Remarque : Si vous utilisez le filtre à eau AquaClean depuis plus de 3 mois, remplacez-le, car il pourrait être bouché.