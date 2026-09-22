Mon aspirateur Philips AquaTrio sans fil affiche un code d'erreur

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Pour connaître la signification de l'erreur, de l'icône ou du code d'information sur l'écran de votre AquaTrio série 7000 ou 9000 et résoudre le problème, lisez les informations dans notre article.
Voir l'image ci-dessous.
Regardez également l'image ci-dessous pour identifier les icônes des codes d'erreur et d'information.
Codes d'erreur :
E1
Le code d'erreur E1 signifie que votre appareil présente une erreur système. Pour résoudre ce problème, débranchez l'appareil de l'adaptateur, puis rebranchez-le à l'adaptateur. Essayez ensuite de redémarrer l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, confiez l'appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez-nous.
E2
Le code d'erreur E2 (ressemble au nombre 53 lorsque l'appareil est à l'envers) signifie que la température de la pièce où l'appareil est utilisé, rangé ou rechargé est trop basse. La température de la pièce doit être supérieure à 5°C. Si l'appareil est utilisé et rangé à la bonne température et que le code d'erreur ne disparait pas, contactez-nous.
E3
Le code d'erreur E3 signifie que la température de la pièce où l'appareil est utilisé, rangé ou rechargé est trop élevée. La température de la pièce doit être inférieure à 35°C. N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil ou à des températures élevées (près de poêles chaudes, dans un four à micro-ondes ou sur une cuisinière à induction). Si l'appareil est utilisé et rangé à la bonne température et que le code d'erreur ne disparait pas, contactez-nous.
Codes d'information :
i1
Le code d'information i1 signifie que le réservoir d'eau sale de votre aspirateur Philips série 7000 est plein. Videz-le.
i3
Le code d'information i3 (ressemble à !E lorsque vous le regardez à l'envers) signifie que la brosse AquaSpin de votre aspirateur Philips série 7000 est bloquée. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Vérifiez par exemple si un câble ou un jouet est coincé dans la brosse. Vérifiez également si les brosses, les roulements, les pièces du moteur et les bouchons sont bloqués par des cheveux ou d'autres objets et retirez-les le cas échéant. S'il n'y a pas d'obstruction, éteindre puis rallumer l'appareil pourrait résoudre le problème.
i5
Le code d'information i5 (ressemble à !2 lorsque vous regardez à l'envers) signifie que les orifices d'entrée d'air de votre aspirateur Philips série 7000 sont obstrués. Ces derniers sont situés dans la brosse. Vérifiez s'ils sont obstrués et nettoyez-les le cas échéant. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez que le passage d'air n'est pas obstrué et retirez les obstacles le cas échéant. Il s'agit de la brosse, du tube et du filtre humide.
i6
Le code d'information i6 (ressemble à !9 lorsque vous le regardez à l'envers) signifie que vous devez débrancher votre aspirateur Philips série 7000 pour l'utiliser, ou il ne s'allumera pas. Branchez l'appareil uniquement lors du programme AUTOCLEAN et du chargement.
i7
Le code d'information i7 signifie que le chargeur connecté à votre aspirateur Philips série 7000 n'est pas le bon. Vous pouvez uniquement charger l'appareil à l'aide de l'adaptateur fourni. Utilisez uniquement l'adaptateur 34 V S036-1A340100HE. Vous trouverez le numéro d'adaptateur correspondant sur l'adaptateur. Un adaptateur de rechange est disponible à l'achat sous la référence XV1793.
AUTOCLEAN
L'icône « AUTOCLEAN » sur votre afficheur signifie que votre aspirateur Philips série 7000 exécute le processus AUTOCLEAN.
Remplacement de la brosse
L'icône « Remplacement de la brosse » sur l'afficheur de votre aspirateur Philips série 7000 vous rappelle de remplacer les brosses en microfibre de la brosse AquaSpin. Des brosses en microfibre de rechange sont disponibles à l'achat sous la référence XV1793 sur notre site Web.
E1
Le code d'erreur E1 signifie que votre appareil présente une erreur système. Pour résoudre ce problème, essayez l'une des options suivantes ou les deux :
Regardez également l'image ci-dessous pour identifier les icônes des codes d'information.
i1
Le code d'information i1 signifie que le réservoir d'eau sale de votre aspirateur Philips série 9000 est plein. Videz-le.
i2
Le code d'information i2 signifie que la brosse AquaSpin n'est pas (correctement) connectée. Connectez la brosse AquaSpin.
i3
Le code d'information i3 signifie que la brosse AquaSpin de votre aspirateur Philips série 9000 est bloquée. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Vérifiez par exemple si un câble ou un jouet est coincé dans la brosse. Vérifiez également si les brosses, les roulements, les pièces du moteur et les bouchons sont bloqués par des cheveux ou d'autres objets et retirez-les le cas échéant. S'il n'y a pas d'obstruction, éteindre puis rallumer l'appareil pourrait résoudre le problème.
i4
Le code d'information i4 signifie que la brosse LED est bloquée. Il s'agit d'un dispositif de sécurité en cas d'objet bloqué dans la brosse (par exemple, un câble ou un jouet). Vérifiez si des cheveux ou d'autres objets bloquent la brosse rotative et le reste de la brosse et retirez-les le cas échéant. S'il n'y a pas d'obstruction, éteindre puis rallumer l'appareil pourrait résoudre le problème. Regardez les instructions détaillées sur le nettoyage de la brosse de votre appareil dans notre vidéo :
i5
Le code d'information i5 signifie que les orifices d'entrée d'air de votre aspirateur Philips série 9000 sont obstrués. Ces derniers sont situés dans la brosse. Vérifiez s'ils sont obstrués et nettoyez-les le cas échéant. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez que le passage d'air n'est pas obstrué et retirez les obstacles le cas échéant. Pour la configuration Aspiration uniquement, il s'agit de la brosse, du tube, du filtre, de l'accessoire de tourbillon, du suceur plat long et de la mini-brosse Turbo. Pour la configuration Aspiration et nettoyage, il s'agit de la brosse, du tube, et du filtre humide
i6
Le code d'information i6 (ressemble à !9 lorsque vous le regardez à l'envers) signifie que vous devez débrancher votre aspirateur Philips série 9000 pour l'utiliser, ou il ne s'allumera pas. Branchez l'appareil uniquement lors du programme AUTOCLEAN et du chargement.
i7
Le code d'information i7 signifie que le chargeur connecté à votre aspirateur Philips série 7000 n'est pas le bon. Vous pouvez uniquement charger l'appareil à l'aide de l'adaptateur fourni. Utilisez uniquement l'adaptateur 34 V S036-1A340100HE. Vous trouverez le numéro d'adaptateur correspondant sur l'adaptateur. Un adaptateur de rechange est disponible à l'achat sous la référence XV1793.
Le code d'information i10 signifie que la batterie n'est pas insérée. Vérifiez si la batterie est correctement insérée. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus :
AUTOCLEAN
L'icône « AUTOCLEAN » sur votre afficheur signifie que votre aspirateur Philips série 9000 exécute le processus AUTOCLEAN.
Remplacement de la brosse
L'icône « Remplacement de la brosse » sur l'afficheur de votre aspirateur Philips série 9000 vous rappelle de remplacer les brosses en microfibre de la brosse AquaSpin. Des brosses en microfibre de rechange sont disponibles à l'achat sous la référence XV1793 sur notre site Web.
Nettoyage du filtre
L'icône « Nettoyage du filtre » sur l'afficheur de votre aspirateur Philips série 9000 vous rappelle de nettoyer le filtre de votre appareil à configuration Aspiration uniquement.
Pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage du filtre, regardez la vidéo ci-dessous.
Remplacement du filtre
L'icône « Remplacement du filtre » sur l'afficheur de votre aspirateur Philips série 9000 vous rappelle de remplacer le filtre de votre appareil à configuration Aspiration uniquement. Des filtres de rechange sont disponibles à l'achat sous la référence XV1791 sur notre site Web.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XW7110/01 , XW9385/01 , XW9383/01 .
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