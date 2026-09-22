Mon aspirateur Philips AquaTrio sans fil affiche un code d'erreur

Regardez également l'image ci-dessous pour identifier les icônes des codes d'erreur et d'information.



Codes d'erreur :

E1

Le code d'erreur E1 signifie que votre appareil présente une erreur système. Pour résoudre ce problème, débranchez l'appareil de l'adaptateur, puis rebranchez-le à l'adaptateur. Essayez ensuite de redémarrer l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, confiez l'appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez-nous.



E2

Le code d'erreur E2 (ressemble au nombre 53 lorsque l'appareil est à l'envers) signifie que la température de la pièce où l'appareil est utilisé, rangé ou rechargé est trop basse. La température de la pièce doit être supérieure à 5°C. Si l'appareil est utilisé et rangé à la bonne température et que le code d'erreur ne disparait pas, contactez-nous.



E3

Le code d'erreur E3 signifie que la température de la pièce où l'appareil est utilisé, rangé ou rechargé est trop élevée. La température de la pièce doit être inférieure à 35°C. N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil ou à des températures élevées (près de poêles chaudes, dans un four à micro-ondes ou sur une cuisinière à induction). Si l'appareil est utilisé et rangé à la bonne température et que le code d'erreur ne disparait pas, contactez-nous.



Codes d'information :

i1

Le code d'information i1 signifie que le réservoir d'eau sale de votre aspirateur Philips série 7000 est plein. Videz-le.



i3

Le code d'information i3 (ressemble à !E lorsque vous le regardez à l'envers) signifie que la brosse AquaSpin de votre aspirateur Philips série 7000 est bloquée. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Vérifiez par exemple si un câble ou un jouet est coincé dans la brosse. Vérifiez également si les brosses, les roulements, les pièces du moteur et les bouchons sont bloqués par des cheveux ou d'autres objets et retirez-les le cas échéant. S'il n'y a pas d'obstruction, éteindre puis rallumer l'appareil pourrait résoudre le problème.



i5

Le code d'information i5 (ressemble à !2 lorsque vous regardez à l'envers) signifie que les orifices d'entrée d'air de votre aspirateur Philips série 7000 sont obstrués. Ces derniers sont situés dans la brosse. Vérifiez s'ils sont obstrués et nettoyez-les le cas échéant. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez que le passage d'air n'est pas obstrué et retirez les obstacles le cas échéant. Il s'agit de la brosse, du tube et du filtre humide.



i6

Le code d'information i6 (ressemble à !9 lorsque vous le regardez à l'envers) signifie que vous devez débrancher votre aspirateur Philips série 7000 pour l'utiliser, ou il ne s'allumera pas. Branchez l'appareil uniquement lors du programme AUTOCLEAN et du chargement.



i7

Le code d'information i7 signifie que le chargeur connecté à votre aspirateur Philips série 7000 n'est pas le bon. Vous pouvez uniquement charger l'appareil à l'aide de l'adaptateur fourni. Utilisez uniquement l'adaptateur 34 V S036-1A340100HE. Vous trouverez le numéro d'adaptateur correspondant sur l'adaptateur. Un adaptateur de rechange est disponible à l'achat sous la référence XV1793.