ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Mon aspirateur Philips AquaTrio sans fil affiche un code d'erreur

Pour connaître la signification de l'erreur, de l'icône ou du code d'information sur l'écran de votre AquaTrio série 7000 ou 9000 et résoudre le problème, lisez les informations dans notre article.

Voir l'image ci-dessous.

aquatrio série 9000

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XW7110/01 , XW9385/01 , XW9383/01 .

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance