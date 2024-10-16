Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.

Modèle HD9285 : vous pouvez personnaliser les présélections en appuyant brièvement sur l'icône de présélection de votre choix et en réglant la durée et/ou la température. Appuyez ensuite sur cette même icône de présélection jusqu'à ce que l'appareil émette un signal sonore pour enregistrer vos réglages personnels.

Pour les modèles NA32x, NA33x et Na34x, vous pouvez personnaliser les préréglages d'usine comme suit :

Appuyez sur la présélection que vous souhaitez modifier. Réglez la durée de cuisson et/ou la température. Appuyez sur le bouton de durée ou de température pour confirmer. Appuyez à nouveau sur le bouton de durée ou de température pour retourner au menu principal. Appuyez sur ce même bouton de présélection pendant deux secondes pour enregistrer les réglages dans vos favoris. Vous entendrez un signal sonore une fois le réglage enregistré.

Vous pouvez également enregistrer votre présélection favorite à l'aide du bouton « ☆ » :

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton « ☆ ». Appuyez sur le bouton de température. Réglez la température. Appuyez sur le bouton de durée. Réglez la durée de cuisson. Une fois la durée de cuisson sélectionnée, appuyez sur le bouton de durée pour revenir au menu principal. Appuyez sur le bouton « ☆ » pendant deux secondes pour enregistrer les réglages. Vous entendrez un signal sonore une fois le réglage enregistré. Appuyez sur le bouton de démarrage pour lancer la cuisson.

Dans le cas des modèles ci-dessus, pour rétablir la durée et la température par défaut d'une présélection, appuyez brièvement sur l'icône de présélection concernée, puis appuyez longuement sur cette même icône de présélection jusqu'à ce que l'appareil émette un signal sonore.





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