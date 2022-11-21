Termes recherchés

FR
DE
0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    Assistance Philips

    Mon invité-e ne parvient pas à voir la vidéo sur l'application Baby Monitor+ Philips Avent.

    Publié le 21 novembre 2022

    Si votre invité-e ne parvient pas à voir la vidéo sur l'application, suivez les conseils de dépannage ci-dessous pour résoudre ce problème : 

    • Il est possible que votre invité-e n'ait pas encore enregistré de compte auprès de Philips. Demandez à votre invité-e de télécharger l'application Baby Monitor+ Philips Avent et de commencer par enregistrer un compte. Envoyez l'invitation à votre invité-e une fois son compte enregistré.
    • L'invité-e à qui vous souhaitez envoyer une invitation réside peut-être sur un autre continent. Assurez-vous que l'invité-e a choisi le même pays que vous lors de l'enregistrement de son compte utilisateur.
    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance
    Warranty icon

    Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

    Consultez notre politique de garantie
    Refurbishment icon

    Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

    Découvrez nos produits mieux que neufs.
    Parts and accessories

    Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

    Achetez des pièces et accessoires
    Sustainability icon

    Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

    En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

    *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.