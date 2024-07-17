Assistance Philips
L'unité parents de mon écoute-bébé connecté Philips Avent n'émet aucun son.
Publié le 17 juillet 2024
Si l'unité parents n'émet aucun son, suivez les conseils de dépannage ci-dessous pour résoudre vos problèmes :
- Lorsque l'unité bébé détecte du son, les voyants de niveau sonore de l'unité parents clignotent et réagissent à ce son. Assurez-vous que le voyant et l'unité parents sont allumés.
- L'unité parents est peut-être en mode silencieux ou le son réglé sur un niveau trop bas. Pour désactiver le mode silencieux de l'unité parents, appuyez sur le bouton rond et augmentez le volume.
- Le niveau de sensibilité est peut-être réglé trop bas dans le menu parent. Augmentez le niveau de sensibilité dans le menu parent.
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