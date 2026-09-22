Mon aspirateur-robot Philips HomeRun ne nettoie pas correctement.

Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 2000.

Vérifiez si le bac à poussière est plein et videz-le si nécessaire.

Nettoyez le filtre à air du bac à poussière et veillez à ce qu'il soit sec et remis correctement en place dans ce dernier.

Vérifiez si des objets sont coincés dans les brosses et assurez-vous que la brosse principale et les brossettes latérales sont propres et exemptes de poils ou d'autres débris.

Vérifiez si la lingette lavable doit être remplacée. Si la lingette est trop usée pour assurer un nettoyage efficace, elle doit être remplacée. Vous pouvez acheter une nouvelle lingette lavable via l'application (menu principal > trouver des accessoires > lot de lingettes de rechange XV1430) ou sur le site Web de Philips.

Vérifiez si le réservoir d'eau est vide ou s'il doit être rempli.