Pourquoi les LED ne s'allument-elles pas sur mon aspirateur sans fil Philips 7000 ou 8000 ?

Vous pouvez vérifier dans le menu de l'afficheur si les LED sont désactivées. Si vous ne confirmez pas votre choix d'activer les LED à l'aide du bouton menu, elles restent désactivées (voir l'illustration). Pour trouver cette fonctionnalité et activer les LED, reportez-vous à la procédure et à la vidéo ci-dessous :

Appuyez sur le bouton menu et activez/désactivez la fonction d'éclairage.

Confirmez en appuyant à nouveau sur le bouton menu.

Pour modifier la luminosité de l'éclairage, faites défiler les niveaux disponibles à l'aide des boutons « + » et « - », puis confirmez en appuyant de nouveau sur le bouton menu. Il existe trois options : très lumineux, lumineux et éclairage éteint.

Vous trouverez ci-dessous la vidéo « Comment utiliser l'aspirateur sans fil Philips Aqua (Plus) » expliquant comment activer les LED (0:15-0:33)