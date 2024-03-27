Pourquoi les LED ne s'allument-elles pas sur mon aspirateur sans fil Philips 7000 ou 8000 ?
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les LED de votre aspirateur sans fil Philips 7000 ou 8000 ne s'allument pas. Découvrez comment résoudre simplement ce problème par vous-même en lisant les lignes suivantes.
Vous pouvez vérifier dans le menu de l'afficheur si les LED sont désactivées. Si vous ne confirmez pas votre choix d'activer les LED à l'aide du bouton menu, elles restent désactivées (voir l'illustration). Pour trouver cette fonctionnalité et activer les LED, reportez-vous à la procédure et à la vidéo ci-dessous :
Appuyez sur le bouton menu et activez/désactivez la fonction d'éclairage.
Confirmez en appuyant à nouveau sur le bouton menu.
Pour modifier la luminosité de l'éclairage, faites défiler les niveaux disponibles à l'aide des boutons « + » et « - », puis confirmez en appuyant de nouveau sur le bouton menu. Il existe trois options : très lumineux, lumineux et éclairage éteint.
Vous trouverez ci-dessous la vidéo « Comment utiliser l'aspirateur sans fil Philips Aqua (Plus) » expliquant comment activer les LED (0:15-0:33)
Remarque : Le titre de la vidéo mentionne la série 8000, mais elle s'applique également à la série 7000, proposant le même menu.
Les LED de vos accessoires s'allument uniquement lorsque vous connectez directement le suceur plat (1), l'outil combiné (2), l'embout spécial pour les sièges (3) ou la brosse douce (4) à l'aspirette. Les LED ne s'allument pas lorsque vous connectez les accessoires au tube. Veillez à activer les LED dans le menu, comme expliqué dans la première partie de cet article.
Remarque :
Seules les LED de la brosse principale fonctionnent sur le tube et sur l'aspirette.
La mini-brosse Turbo (5) n'est pas éclairée.
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