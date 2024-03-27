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Pourquoi les LED ne s'allument-elles pas sur mon aspirateur sans fil Philips 7000 ou 8000 ?

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les LED de votre aspirateur sans fil Philips 7000 ou 8000 ne s'allument pas. Découvrez comment résoudre simplement ce problème par vous-même en lisant les lignes suivantes.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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