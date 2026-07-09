Je ne trouve pas l'adaptateur/le chargeur USB pour mon produit Philips
Veuillez vous reporter aux informations ci-dessous si vous ne parvenez pas à trouver l'adaptateur/le chargeur USB adapté à votre appareil Philips.
Ces informations font référence au processus de connexion d'un câble de charge USB-A à une prise secteur, pour l'adaptateur HQ87. Il est adapté aux appareils de rasage, de taille et de beauté Philips fournis avec un câble de charge USB (notamment les rasoirs, les rasoirs OneBlade, les rasoirs féminins et les tondeuses tout-en-un).
La disponibilité peut varier en fonction de votre localisation. Ainsi, veillez à choisir la section appropriée selon votre pays.
Si vous résidez aux États-Unis, veuillez cliquer ici pour commander un adaptateur. Notez que vous devrez saisir le numéro de modèle complet (y compris les chiffres après la barre oblique). Vous le trouverez sur l'emballage ou sur le reçu/la facture de votre produit.
Si vous résidez au Canada, veuillez nous contacter par téléphone pour commander un adaptateur. Veuillez indiquer que vous avez besoin d'un adaptateur USB HQ87 pour votre produit.
Si vous résidez en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique (à l'exception des États-Unis et du Canada) ou en Océanie, cliquez ici et recherchez « HQ87 » ou « Adaptateur mural USB » dans la barre de recherche en haut de la page. Notez que la barre de recherche en haut de cette page est optimisée pour trouver les informations d'assistance produit. Par conséquent, il est important de cliquer sur le lien fourni et d'utiliser la fonction de recherche sur la nouvelle page, et non sur celle-ci.
Veuillez également noter qu'un même adaptateur peut porter un nom de produit et un numéro de modèle différents en fonction des différentes versions du site Web de Philips (par exemple « Adaptateur secteur UE » ou « CP1607/01 »). Vérifiez la description du produit. Si la référence « HQ87 » est mentionnée, il s'agit de l'adaptateur approprié pour votre produit.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :HS5980/15 , HS9980/15 , MG7951/15 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›