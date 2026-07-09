Je ne trouve pas l'adaptateur/le chargeur USB pour mon produit Philips

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Veuillez également noter qu'un même adaptateur peut porter un nom de produit et un numéro de modèle différents en fonction des différentes versions du site Web de Philips (par exemple « Adaptateur secteur UE » ou « CP1607/01 »). Vérifiez la description du produit. Si la référence « HQ87 » est mentionnée, il s'agit de l'adaptateur approprié pour votre produit.