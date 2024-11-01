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Accélérez votre transition vers la pathologie numérique

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Alors que les volumes de cas en anatomo-pathologie augmentent et que les ressources se raréfient, une transformation réussie ne peut pas reposer uniquement sur la technologie. Elle exige une feuille de route claire, des intégrations adaptées et une adoption durable. Philips associe une expertise approfondie du domaine à des méthodologies éprouvées pour accélérer la transition de l’analogique au numérique et optimiser votre retour sur investissement. Grâce à une gestion du changement structurée et à des programmes de formation, nous accompagnons vos équipes, connectons vos systèmes et vous aidons à tirer pleinement parti des gains d’efficacité et de collaboration offerts par la pathologie numérique. Au-delà de mettre à disposition la technologie, Philips a défini des processus numériques de bout en bout et mis en place les éléments clés de gestion du changement nécessaires à l’adoption par les pathologistes. Cette expérience constitue le socle des services professionnels que nous proposons aujourd’hui.

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Caractéristiques
Évaluation du site : poser des bases claires pour réduire les risques liés au changement
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Évaluation du site : poser des bases claires pour réduire les risques liés au changement

Nous débutons par une évaluation approfondie, sur site, de votre organisation actuelle en matière de ressources humaines, de processus et de technologies. Ensemble, nous identifions les points de friction, cartographions les dépendances (informatique, infrastructures, conformité) et hiérarchisons les opportunités. Il en résulte une feuille de route opérationnelle, assortie d’objectifs à court et à long terme adaptés à votre budget et à vos priorités stratégiques.

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Évaluation et planification : concevoir des processus de travail standardisés, efficaces et évolutifs
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Évaluation et planification : concevoir des processus de travail standardisés, efficaces et évolutifs

À partir d’observations de temps et de mouvements et de données issues de votre laboratoire, nous concevons ensemble des processus de travail cibles intégrant le tri des cas, la logistique des lames, l’acheminement multi-sites, la collaboration et les contrôles qualité. Nous définissons les étapes de la gestion du changement, les jalons de mise en œuvre et les indicateurs clés de performance (KPI), afin que les équipes aient une vision claire des changements qui seront apportés, du calendrier et des critères de succès de ces changements.

Évaluation et planification : concevoir des processus de travail standardisés, efficaces et évolutifs

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Intégration IMS-SIL : connectez vos systèmes pour éliminer les tâches manuelles et accélérer le traitement
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Intégration IMS-SIL : connectez vos systèmes pour éliminer les tâches manuelles et accélérer le traitement

Nos experts en intégration relient votre système de gestion des images (IMS) et votre système d’information de laboratoire (SIL) afin de permettre des échanges de données efficaces, de réduire les tâches manuelles et d’encourager des processus de travail rationalisés de bout en bout.

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Une formation de bout en bout : donner à votre équipe les moyens d’adopter, de s’adapter et d’exceller
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La transformation s’inscrit dans la durée dès lors que les équipes se sentent en confiance. Philips propose une formation hybride : accompagnement sur site, formation des nouveaux arrivants et sessions de remise à niveau, visites d’optimisation et apprentissage à distance, pour permettre aux utilisateurs de rester informés des dernières fonctionnalités et des bonnes pratiques au fil du temps. Notre réseau mondial de formation accompagne plus de 100 000 apprenants chaque année.

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Un partenaire de confiance en technologie et pathologie numérique
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Philips fournit une solution complète de pathologie numérique, combinant des scanners, un système de gestion des images (IMS), un stockage flexible sur site ou sur le cloud, ainsi qu’une interopérabilité avec des solutions d’IA tierces¹. Grâce à ses services professionnels, Philips accompagne ses clients à chaque étape, de la planification et de la mise en œuvre jusqu’à la formation et l’optimisation. Ce leadership repose sur une expérience éprouvée et un déploiement à grande échelle : homologation par la FDA depuis 2017, reconnaissance par Frost & Sullivan en 2025, et présence mondiale avec environ 900 scanners, 400 installations et plus de 3 500 pathologistes, ainsi qu’une homologation IVD dans près de 50 pays.

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  • Ibex AI est destiné à des fins de recherche uniquement (RUO) aux États-Unis.
  • 1. PIPS prend en charge les fichiers iSyntax et, grâce au kit de développement logiciel (SDK), des sociétés tierces peuvent les utiliser pour développer des applications d’IA.
  • La disponibilité des produits est variable en fonction des pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial pour connaître la disponibilité dans votre pays. 

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