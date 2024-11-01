Le coussinet naso buccal DreamWear est conçu pour s’adapter au masque innovant DreamWear et offre une étanchéité efficace et confortable avec un contact minimal qui permet d’éviter les marques rouges, en particulier sur l’arête nasale.1
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Le coussinet naso buccal DreamWear repose sous le nez et assure l’étanchéité des narines et du tour de la bouche sans recouvrir l’intégralité du nez. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à suivre le traitement requis tout en évitant les marques rouges et les irritations qui peuvent s’avérer dérangeantes.<sup>1, 2</sup>
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Le coussinet naso buccal DreamWear repose sous le nez et assure l’étanchéité des narines et du tour de la bouche sans recouvrir l’intégralité du nez. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à suivre le traitement requis tout en évitant les marques rouges et les irritations qui peuvent s’avérer dérangeantes.<sup>1, 2</sup>
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Le coussinet naso buccal DreamWear repose sous le nez et assure l’étanchéité des narines et du tour de la bouche sans recouvrir l’intégralité du nez. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à suivre le traitement requis tout en évitant les marques rouges et les irritations qui peuvent s’avérer dérangeantes.<sup>1, 2</sup>
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Le coussinet naso buccal DreamWear repose sous le nez et assure l’étanchéité des narines et du tour de la bouche sans recouvrir l’intégralité du nez. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à suivre le traitement requis tout en évitant les marques rouges et les irritations qui peuvent s’avérer dérangeantes.<sup>1, 2</sup>
Différentes tailles pour tout type de patient
Différentes tailles pour tout type de patient
Les coussinets naso buccaux sont disponibles en quatre tailles, afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à votre patient.
Différentes tailles pour tout type de patient
Les coussinets naso buccaux sont disponibles en quatre tailles, afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à votre patient.
Différentes tailles pour tout type de patient
Les coussinets naso buccaux sont disponibles en quatre tailles, afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à votre patient.
Les coussinets naso buccaux sont disponibles en quatre tailles, afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à votre patient.
Confort, étanchéité et stabilité
Confort, étanchéité et stabilité
La conception innovante du coussinet naso buccal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, la sensation d’inconfort et les irritations sur l’arête nasale, tout en assurant l’étanchéité et la stabilité nécessaires à une bonne nuit de sommeil.<sup>1, 2</sup>
Confort, étanchéité et stabilité
La conception innovante du coussinet naso buccal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, la sensation d’inconfort et les irritations sur l’arête nasale, tout en assurant l’étanchéité et la stabilité nécessaires à une bonne nuit de sommeil.<sup>1, 2</sup>
Confort, étanchéité et stabilité
La conception innovante du coussinet naso buccal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, la sensation d’inconfort et les irritations sur l’arête nasale, tout en assurant l’étanchéité et la stabilité nécessaires à une bonne nuit de sommeil.<sup>1, 2</sup>
La conception innovante du coussinet naso buccal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, la sensation d’inconfort et les irritations sur l’arête nasale, tout en assurant l’étanchéité et la stabilité nécessaires à une bonne nuit de sommeil.<sup>1, 2</sup>
Conception interchangeable
Conception interchangeable
La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussinet sans avoir à changer de masque. Ce masque unique et facile d’utilisation bénéficie également d’une configuration simplifiée et fournit plusieurs interfaces d’utilisation à domicile.
Conception interchangeable
La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussinet sans avoir à changer de masque. Ce masque unique et facile d’utilisation bénéficie également d’une configuration simplifiée et fournit plusieurs interfaces d’utilisation à domicile.
Conception interchangeable
La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussinet sans avoir à changer de masque. Ce masque unique et facile d’utilisation bénéficie également d’une configuration simplifiée et fournit plusieurs interfaces d’utilisation à domicile.
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Le coussinet naso buccal DreamWear repose sous le nez et assure l’étanchéité des narines et du tour de la bouche sans recouvrir l’intégralité du nez. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à suivre le traitement requis tout en évitant les marques rouges et les irritations qui peuvent s’avérer dérangeantes.<sup>1, 2</sup>
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Le coussinet naso buccal DreamWear repose sous le nez et assure l’étanchéité des narines et du tour de la bouche sans recouvrir l’intégralité du nez. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à suivre le traitement requis tout en évitant les marques rouges et les irritations qui peuvent s’avérer dérangeantes.<sup>1, 2</sup>
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Le coussinet naso buccal DreamWear repose sous le nez et assure l’étanchéité des narines et du tour de la bouche sans recouvrir l’intégralité du nez. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à suivre le traitement requis tout en évitant les marques rouges et les irritations qui peuvent s’avérer dérangeantes.<sup>1, 2</sup>
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Conçus pour réduire les irritations sur l’arête nasale
Le coussinet naso buccal DreamWear repose sous le nez et assure l’étanchéité des narines et du tour de la bouche sans recouvrir l’intégralité du nez. Il a été conçu pour aider les utilisateurs à suivre le traitement requis tout en évitant les marques rouges et les irritations qui peuvent s’avérer dérangeantes.<sup>1, 2</sup>
Différentes tailles pour tout type de patient
Différentes tailles pour tout type de patient
Les coussinets naso buccaux sont disponibles en quatre tailles, afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à votre patient.
Différentes tailles pour tout type de patient
Les coussinets naso buccaux sont disponibles en quatre tailles, afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à votre patient.
Différentes tailles pour tout type de patient
Les coussinets naso buccaux sont disponibles en quatre tailles, afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à votre patient.
Les coussinets naso buccaux sont disponibles en quatre tailles, afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à votre patient.
Confort, étanchéité et stabilité
Confort, étanchéité et stabilité
La conception innovante du coussinet naso buccal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, la sensation d’inconfort et les irritations sur l’arête nasale, tout en assurant l’étanchéité et la stabilité nécessaires à une bonne nuit de sommeil.<sup>1, 2</sup>
Confort, étanchéité et stabilité
La conception innovante du coussinet naso buccal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, la sensation d’inconfort et les irritations sur l’arête nasale, tout en assurant l’étanchéité et la stabilité nécessaires à une bonne nuit de sommeil.<sup>1, 2</sup>
Confort, étanchéité et stabilité
La conception innovante du coussinet naso buccal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, la sensation d’inconfort et les irritations sur l’arête nasale, tout en assurant l’étanchéité et la stabilité nécessaires à une bonne nuit de sommeil.<sup>1, 2</sup>
La conception innovante du coussinet naso buccal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, la sensation d’inconfort et les irritations sur l’arête nasale, tout en assurant l’étanchéité et la stabilité nécessaires à une bonne nuit de sommeil.<sup>1, 2</sup>
Conception interchangeable
Conception interchangeable
La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussinet sans avoir à changer de masque. Ce masque unique et facile d’utilisation bénéficie également d’une configuration simplifiée et fournit plusieurs interfaces d’utilisation à domicile.
Conception interchangeable
La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussinet sans avoir à changer de masque. Ce masque unique et facile d’utilisation bénéficie également d’une configuration simplifiée et fournit plusieurs interfaces d’utilisation à domicile.
Conception interchangeable
La conception du masque DreamWear permet de remplacer rapidement et facilement le type de coussinet sans avoir à changer de masque. Ce masque unique et facile d’utilisation bénéficie également d’une configuration simplifiée et fournit plusieurs interfaces d’utilisation à domicile.
Fiche technique
Pièces de rechange pour masque facial
Pièces de rechange pour masque facial
Référence des petits coussinets naso buccaux :
1133430
Référence des coussinets naso buccaux moyens :
1133431
Référence des grands coussinets naso buccaux :
1133432
Références des coussinets naso buccaux moyens :
1133433
Références du gabarit :
1116752
Référence des petits coussinets naso buccaux :
1133434
Référence des coussinets naso buccaux larges :
1133433
Référence des grands coussinets naso buccaux :
1133431
Références des coussinets naso buccaux extra larges :
1. Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Respironics Amara View et F&P Simplus ; basée sur 30 jours d’utilisation.
2. Déclaration de conception – le masque est conçu de manière à ne pas toucher l’arête nasale.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.