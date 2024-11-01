DreamMapper

La motivation du patient est un facteur crucial du traitement de l’apnée obstructive du sommeil (AOS)¹. Si vous cherchez à accompagner et à motiver vos patients à suivre leur traitement par PPC, encouragez-les à rejoindre plus de 2 millions d’utilisateurs du monde entier déjà inscrits à DreamMapper. DreamMapper vise à impliquer les patients et à les aider à être acteurs de leur traitement pour enfin retrouver un sommeil sain.

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