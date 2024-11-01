Pour les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil centrale ou complexe et une respiration de Cheyne-Stokes, le système DreamStation BiPAP autoSV est conçu pour assurer une ventilation optimale moyennant une intervention minimale. Son algorithme à l’efficacité clinique prouvée fournit l’assistance nécessaire et s’appuie sur les dynamiques ventilatoires du patient afin de réduire la pression appliquée, l’aide inspiratoire et les cycles contrôlés. Vos patients profitent ainsi d’un sommeil confortable et réparateur.
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Aide inspiratoire automatique pour la respiration de Cheyne-Stokes
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Aide inspiratoire automatique pour la respiration de Cheyne-Stokes
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Aide inspiratoire automatique pour la respiration de Cheyne-Stokes
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Aide inspiratoire automatique pour la respiration de Cheyne-Stokes
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Débit auto de secours pour événements centraux
Débit automatique de secours pour traiter les événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Débit automatique de secours pour traiter les événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Débit automatique de secours pour traiter les événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Débit automatique de secours pour traiter les événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Perméabilité des voies aériennes supérieures à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Perméabilité des voies aériennes supérieures à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Perméabilité des voies aériennes supérieures à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Perméabilité des voies aériennes supérieures à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Puissant, axé sur les patients
Design puissant axé sur les patients
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Design puissant axé sur les patients
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Design puissant axé sur les patients
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Utilisation à long terme
Prise en charge pour une utilisation à long terme
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
Prise en charge pour une utilisation à long terme
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
Prise en charge pour une utilisation à long terme
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
Gain d’efficacité
Conçu pour gagner en efficacité
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Conçu pour gagner en efficacité
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Conçu pour gagner en efficacité
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Aide inspiratoire auto pour Cheyne-Stokes
Débit auto de secours pour événements centraux
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Aide inspiratoire automatique pour la respiration de Cheyne-Stokes
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Aide inspiratoire automatique pour la respiration de Cheyne-Stokes
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Aide inspiratoire automatique pour la respiration de Cheyne-Stokes
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Aide inspiratoire automatique pour la respiration de Cheyne-Stokes
Les patients souffrant de troubles d’apnée du sommeil complexe présentent souvent des rythmes de respiration de Cheyne-Stokes. Notre algorithme de servo-ventilation à l’efficacité clinique prouvée est conçu pour ajuster l’aide inspiratoire, de manière à stabiliser la respiration du patient et à fournir un niveau de protocole mécanique minimal.
Débit auto de secours pour événements centraux
Débit automatique de secours pour traiter les événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Débit automatique de secours pour traiter les événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Débit automatique de secours pour traiter les événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Débit automatique de secours pour traiter les événements centraux
En cas d’événements centraux, il est important de fournir suffisamment de ventilation, tout en permettant des pauses naturelles respiratoires. Le débit automatique de secours de notre système BiPAP autoSV est conçu pour fournir une assistance au cours d’apnées centrales, tout en encourageant la respiration spontanée.
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Perméabilité des voies aériennes supérieures à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Perméabilité des voies aériennes supérieures à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Perméabilité des voies aériennes supérieures à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Perméabilité des voies aér. sup. à l’aide d’Auto EPAP
Perméabilité des voies aériennes supérieures à l’aide d’Auto EPAP
Notre système breveté DreamStation BiPAP autoSV intègre un algorithme auto EPAP conçu pour maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Cet algorithme répond aux événements obstructifs et cherche, de manière proactive, le niveau de pression le plus faible possible.
Puissant, axé sur les patients
Design puissant axé sur les patients
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Design puissant axé sur les patients
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Design puissant axé sur les patients
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Grâce aux commentaires recueillis auprès de centaines de patients, le système DreamStation a été conçu pour une plus grande facilité d’utilisation et intègre des fonctions avancées, telles qu’un écran couleur placé devant le patient et un design compact et élégant.
Utilisation à long terme
Prise en charge pour une utilisation à long terme
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
Prise en charge pour une utilisation à long terme
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
Prise en charge pour une utilisation à long terme
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
DreamStation intègre des fonctions telles que des informations quotidiennes sur l’évolution du traitement du patient (“Daily Progress Feedback”) et le système d’auto-évaluation patient DreamMapper, afin d’aider les patients présentant un trouble d’apnée du sommeil à commencer le traitement et à rester motivés sur le long terme.
Gain d’efficacité
Conçu pour gagner en efficacité
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Conçu pour gagner en efficacité
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Conçu pour gagner en efficacité
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Grâce aux outils de résolution des problèmes à distance, tels que Performance Check, et aux options de connectivité, y compris Wi-Fi®, Bluetooth® et le système Cellular, DreamStation vous permet de réduire le nombre de visites à domicile, dont le prix reste élevé, et de vous concentrer sur les tâches essentielles.
Fiche technique
General
General
Gamme de pression
4 à 30 H2O
Systèmes de relâchement de la pression Flex
0 à 3
Durée de rampe
0 à 45 min (incréments de 5 min)
Pression de début de rampe
4 cm H2O à EPAP ou EPAP min.
Humidification
Humidification chauffante : fixe, adaptative
Capacité de stockage de données (minimum)
Carte SD : 6 mois, intégrée : 3 mois
Compensation de l’altitude
Automatique
Filtres
Filtre à pollen réutilisable ; filtre ultrafin à usage unique
Commandes de l’appareil
Écran à cristaux liquides, molette de sélection/bouton-poussoir
Garantie
2 ans (États-Unis)
Dimensions et poids
Dimensions et poids
Dimensions
15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sans humidificateur) ; 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (avec humidificateur)
Poids
1,33 kg (sans humidificateur) ; 1,98 kg (avec humidificateur) ; alimentation électrique incluse
Electrical
Electrical
Tension
100 – 240 Vca
Fréquence
50/60 Hz
Intensité de courant
2,0 – 1,0 A
General
General
Gamme de pression
4 à 30 H2O
Systèmes de relâchement de la pression Flex
0 à 3
Dimensions et poids
Dimensions et poids
Dimensions
15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sans humidificateur) ; 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (avec humidificateur)
Poids
1,33 kg (sans humidificateur) ; 1,98 kg (avec humidificateur) ; alimentation électrique incluse
*Lee-Chiong, T., et al., Clinical update of BiPAP autoSV for treatment of Sleep Disordered Breathing, livre blanc de Philips, Sept. 2015
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