Die DreamStation BiPAP autoSV wurde für Patienten mit zentraler Schlafapnoe, komplexer Schlafapnoe und periodischer Atmung entwickelt, um eine optimale Beatmung mit minimaler Intervention zu liefern. Der klinisch bewährte Algorithmus des DreamStation BiPAP autoSV überwacht und stabilisiert die sich ändernde Atmung des Patienten. Er passt die Unterstützung automatisch an, damit der Patient bei jedem einzelnen Atemzug gut versorgt wird und einen komfortablen und erholsamen Schlaf geniessen kann.
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Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Das Atemmuster von Patienten mit zentraler Schlafapnoe ist oft durch periodische Atmung gekennzeichnet. Unser klinisch bewährter Servoventilationsalgorithmus leistet bei Bedarf eine Druckunterstützung (Pressure Support), um die Atmung durch minimale Intervention zu stabilisieren.
Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Das Atemmuster von Patienten mit zentraler Schlafapnoe ist oft durch periodische Atmung gekennzeichnet. Unser klinisch bewährter Servoventilationsalgorithmus leistet bei Bedarf eine Druckunterstützung (Pressure Support), um die Atmung durch minimale Intervention zu stabilisieren.
Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Das Atemmuster von Patienten mit zentraler Schlafapnoe ist oft durch periodische Atmung gekennzeichnet. Unser klinisch bewährter Servoventilationsalgorithmus leistet bei Bedarf eine Druckunterstützung (Pressure Support), um die Atmung durch minimale Intervention zu stabilisieren.
Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Das Atemmuster von Patienten mit zentraler Schlafapnoe ist oft durch periodische Atmung gekennzeichnet. Unser klinisch bewährter Servoventilationsalgorithmus leistet bei Bedarf eine Druckunterstützung (Pressure Support), um die Atmung durch minimale Intervention zu stabilisieren.
Auto-Backupfrequenz bei zentralen Apnoen
Auto-Backupfrequenz bei zentralen Apnoen
Treten zentrale Apnoen auf, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine ausreichende Beatmung erfolgt und gleichzeitig natürliche Pausen in der Atmung des Patienten gewährleistet werden. Der Algorithmus mit der Auto-Backupfrequenz des Philips BiPAP autoSV-Gerätes bietet die nötige Unterstützung und fördert gleichzeitig die Spontanatmung.
Auto-Backupfrequenz bei zentralen Apnoen
Treten zentrale Apnoen auf, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine ausreichende Beatmung erfolgt und gleichzeitig natürliche Pausen in der Atmung des Patienten gewährleistet werden. Der Algorithmus mit der Auto-Backupfrequenz des Philips BiPAP autoSV-Gerätes bietet die nötige Unterstützung und fördert gleichzeitig die Spontanatmung.
Auto-Backupfrequenz bei zentralen Apnoen
Treten zentrale Apnoen auf, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine ausreichende Beatmung erfolgt und gleichzeitig natürliche Pausen in der Atmung des Patienten gewährleistet werden. Der Algorithmus mit der Auto-Backupfrequenz des Philips BiPAP autoSV-Gerätes bietet die nötige Unterstützung und fördert gleichzeitig die Spontanatmung.
Treten zentrale Apnoen auf, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine ausreichende Beatmung erfolgt und gleichzeitig natürliche Pausen in der Atmung des Patienten gewährleistet werden. Der Algorithmus mit der Auto-Backupfrequenz des Philips BiPAP autoSV-Gerätes bietet die nötige Unterstützung und fördert gleichzeitig die Spontanatmung.
Auto-EPAP für offene obere Atemwege
Auto-EPAP für offene obere Atemwege
Das DreamStation BiPAP autoSV ist mit dem patentierten Auto-EPAP-Algorithmus von Philips ausgestattet, der die oberen Atemwege offen hält indem er auf obstruktive Ereignisse reagiert und pro-aktiv nach dem niedrigstmöglichen Druck für den Patienten sucht.
Auto-EPAP für offene obere Atemwege
Das DreamStation BiPAP autoSV ist mit dem patentierten Auto-EPAP-Algorithmus von Philips ausgestattet, der die oberen Atemwege offen hält indem er auf obstruktive Ereignisse reagiert und pro-aktiv nach dem niedrigstmöglichen Druck für den Patienten sucht.
Auto-EPAP für offene obere Atemwege
Das DreamStation BiPAP autoSV ist mit dem patentierten Auto-EPAP-Algorithmus von Philips ausgestattet, der die oberen Atemwege offen hält indem er auf obstruktive Ereignisse reagiert und pro-aktiv nach dem niedrigstmöglichen Druck für den Patienten sucht.
Das DreamStation BiPAP autoSV ist mit dem patentierten Auto-EPAP-Algorithmus von Philips ausgestattet, der die oberen Atemwege offen hält indem er auf obstruktive Ereignisse reagiert und pro-aktiv nach dem niedrigstmöglichen Druck für den Patienten sucht.
Leistungsstark, am Patienten orientiert
Leistungsstarkes, am Patienten orientiertes Design
Für das DreamStation-Design wurde das Feedback von Hunderten von Patienten berücksichtigt - praktische Merkmale wie der Schlauchanschluss oben auf dem Gerät und ein schlankes, flaches Design rühren daher.
Leistungsstarkes, am Patienten orientiertes Design
Für das DreamStation-Design wurde das Feedback von Hunderten von Patienten berücksichtigt - praktische Merkmale wie der Schlauchanschluss oben auf dem Gerät und ein schlankes, flaches Design rühren daher.
Leistungsstarkes, am Patienten orientiertes Design
Für das DreamStation-Design wurde das Feedback von Hunderten von Patienten berücksichtigt - praktische Merkmale wie der Schlauchanschluss oben auf dem Gerät und ein schlankes, flaches Design rühren daher.
Leistungsstarkes, am Patienten orientiertes Design
Für das DreamStation-Design wurde das Feedback von Hunderten von Patienten berücksichtigt - praktische Merkmale wie der Schlauchanschluss oben auf dem Gerät und ein schlankes, flaches Design rühren daher.
Unterstützung für eine langjährige Nutzung
Unterstützung für eine langjährige Nutzung
DreamStation verfügt über Funktionen wie die Anzeige des täglichen Fortschritts und das Patienten-Selbstmanagement-System DreamMapper, um den Patienten den Einstieg in die Therapie zu erleichtern und ihre Motivation langfristig zu erhalten.
Unterstützung für eine langjährige Nutzung
DreamStation verfügt über Funktionen wie die Anzeige des täglichen Fortschritts und das Patienten-Selbstmanagement-System DreamMapper, um den Patienten den Einstieg in die Therapie zu erleichtern und ihre Motivation langfristig zu erhalten.
Unterstützung für eine langjährige Nutzung
DreamStation verfügt über Funktionen wie die Anzeige des täglichen Fortschritts und das Patienten-Selbstmanagement-System DreamMapper, um den Patienten den Einstieg in die Therapie zu erleichtern und ihre Motivation langfristig zu erhalten.
DreamStation verfügt über Funktionen wie die Anzeige des täglichen Fortschritts und das Patienten-Selbstmanagement-System DreamMapper, um den Patienten den Einstieg in die Therapie zu erleichtern und ihre Motivation langfristig zu erhalten.
Effizienteres Arbeiten für Sie
Effizienteres Arbeiten für Sie
Mit der Leistungsprüfung zur Fern-Diagnose des Gerätes und mit optionalen Konnektivitätsoptionen für Wi-Fi®, Bluetooth® und Mobilfunk kann die DreamStation helfen, kostspielige Hausbesuche zu reduzieren und Ihre Aufmerksamkeit auf wirklich wichtige Dinge zu konzentrieren.
Effizienteres Arbeiten für Sie
Mit der Leistungsprüfung zur Fern-Diagnose des Gerätes und mit optionalen Konnektivitätsoptionen für Wi-Fi®, Bluetooth® und Mobilfunk kann die DreamStation helfen, kostspielige Hausbesuche zu reduzieren und Ihre Aufmerksamkeit auf wirklich wichtige Dinge zu konzentrieren.
Effizienteres Arbeiten für Sie
Mit der Leistungsprüfung zur Fern-Diagnose des Gerätes und mit optionalen Konnektivitätsoptionen für Wi-Fi®, Bluetooth® und Mobilfunk kann die DreamStation helfen, kostspielige Hausbesuche zu reduzieren und Ihre Aufmerksamkeit auf wirklich wichtige Dinge zu konzentrieren.
Mit der Leistungsprüfung zur Fern-Diagnose des Gerätes und mit optionalen Konnektivitätsoptionen für Wi-Fi®, Bluetooth® und Mobilfunk kann die DreamStation helfen, kostspielige Hausbesuche zu reduzieren und Ihre Aufmerksamkeit auf wirklich wichtige Dinge zu konzentrieren.
Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Das Atemmuster von Patienten mit zentraler Schlafapnoe ist oft durch periodische Atmung gekennzeichnet. Unser klinisch bewährter Servoventilationsalgorithmus leistet bei Bedarf eine Druckunterstützung (Pressure Support), um die Atmung durch minimale Intervention zu stabilisieren.
Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Das Atemmuster von Patienten mit zentraler Schlafapnoe ist oft durch periodische Atmung gekennzeichnet. Unser klinisch bewährter Servoventilationsalgorithmus leistet bei Bedarf eine Druckunterstützung (Pressure Support), um die Atmung durch minimale Intervention zu stabilisieren.
Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Das Atemmuster von Patienten mit zentraler Schlafapnoe ist oft durch periodische Atmung gekennzeichnet. Unser klinisch bewährter Servoventilationsalgorithmus leistet bei Bedarf eine Druckunterstützung (Pressure Support), um die Atmung durch minimale Intervention zu stabilisieren.
Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Automatischer Pressure Support zur Stabilisierung periodischer Atmung
Das Atemmuster von Patienten mit zentraler Schlafapnoe ist oft durch periodische Atmung gekennzeichnet. Unser klinisch bewährter Servoventilationsalgorithmus leistet bei Bedarf eine Druckunterstützung (Pressure Support), um die Atmung durch minimale Intervention zu stabilisieren.
Auto-Backupfrequenz bei zentralen Apnoen
Auto-Backupfrequenz bei zentralen Apnoen
Treten zentrale Apnoen auf, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine ausreichende Beatmung erfolgt und gleichzeitig natürliche Pausen in der Atmung des Patienten gewährleistet werden. Der Algorithmus mit der Auto-Backupfrequenz des Philips BiPAP autoSV-Gerätes bietet die nötige Unterstützung und fördert gleichzeitig die Spontanatmung.
Auto-Backupfrequenz bei zentralen Apnoen
Treten zentrale Apnoen auf, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine ausreichende Beatmung erfolgt und gleichzeitig natürliche Pausen in der Atmung des Patienten gewährleistet werden. Der Algorithmus mit der Auto-Backupfrequenz des Philips BiPAP autoSV-Gerätes bietet die nötige Unterstützung und fördert gleichzeitig die Spontanatmung.
Auto-Backupfrequenz bei zentralen Apnoen
Treten zentrale Apnoen auf, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine ausreichende Beatmung erfolgt und gleichzeitig natürliche Pausen in der Atmung des Patienten gewährleistet werden. Der Algorithmus mit der Auto-Backupfrequenz des Philips BiPAP autoSV-Gerätes bietet die nötige Unterstützung und fördert gleichzeitig die Spontanatmung.
Treten zentrale Apnoen auf, dann ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine ausreichende Beatmung erfolgt und gleichzeitig natürliche Pausen in der Atmung des Patienten gewährleistet werden. Der Algorithmus mit der Auto-Backupfrequenz des Philips BiPAP autoSV-Gerätes bietet die nötige Unterstützung und fördert gleichzeitig die Spontanatmung.
Auto-EPAP für offene obere Atemwege
Auto-EPAP für offene obere Atemwege
Das DreamStation BiPAP autoSV ist mit dem patentierten Auto-EPAP-Algorithmus von Philips ausgestattet, der die oberen Atemwege offen hält indem er auf obstruktive Ereignisse reagiert und pro-aktiv nach dem niedrigstmöglichen Druck für den Patienten sucht.
Auto-EPAP für offene obere Atemwege
Das DreamStation BiPAP autoSV ist mit dem patentierten Auto-EPAP-Algorithmus von Philips ausgestattet, der die oberen Atemwege offen hält indem er auf obstruktive Ereignisse reagiert und pro-aktiv nach dem niedrigstmöglichen Druck für den Patienten sucht.
Auto-EPAP für offene obere Atemwege
Das DreamStation BiPAP autoSV ist mit dem patentierten Auto-EPAP-Algorithmus von Philips ausgestattet, der die oberen Atemwege offen hält indem er auf obstruktive Ereignisse reagiert und pro-aktiv nach dem niedrigstmöglichen Druck für den Patienten sucht.
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Leistungsstark, am Patienten orientiert
Leistungsstarkes, am Patienten orientiertes Design
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Leistungsstarkes, am Patienten orientiertes Design
Für das DreamStation-Design wurde das Feedback von Hunderten von Patienten berücksichtigt - praktische Merkmale wie der Schlauchanschluss oben auf dem Gerät und ein schlankes, flaches Design rühren daher.
Leistungsstarkes, am Patienten orientiertes Design
Für das DreamStation-Design wurde das Feedback von Hunderten von Patienten berücksichtigt - praktische Merkmale wie der Schlauchanschluss oben auf dem Gerät und ein schlankes, flaches Design rühren daher.
Unterstützung für eine langjährige Nutzung
Unterstützung für eine langjährige Nutzung
DreamStation verfügt über Funktionen wie die Anzeige des täglichen Fortschritts und das Patienten-Selbstmanagement-System DreamMapper, um den Patienten den Einstieg in die Therapie zu erleichtern und ihre Motivation langfristig zu erhalten.
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DreamStation verfügt über Funktionen wie die Anzeige des täglichen Fortschritts und das Patienten-Selbstmanagement-System DreamMapper, um den Patienten den Einstieg in die Therapie zu erleichtern und ihre Motivation langfristig zu erhalten.
Unterstützung für eine langjährige Nutzung
DreamStation verfügt über Funktionen wie die Anzeige des täglichen Fortschritts und das Patienten-Selbstmanagement-System DreamMapper, um den Patienten den Einstieg in die Therapie zu erleichtern und ihre Motivation langfristig zu erhalten.
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Effizienteres Arbeiten für Sie
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Mit der Leistungsprüfung zur Fern-Diagnose des Gerätes und mit optionalen Konnektivitätsoptionen für Wi-Fi®, Bluetooth® und Mobilfunk kann die DreamStation helfen, kostspielige Hausbesuche zu reduzieren und Ihre Aufmerksamkeit auf wirklich wichtige Dinge zu konzentrieren.
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Mit der Leistungsprüfung zur Fern-Diagnose des Gerätes und mit optionalen Konnektivitätsoptionen für Wi-Fi®, Bluetooth® und Mobilfunk kann die DreamStation helfen, kostspielige Hausbesuche zu reduzieren und Ihre Aufmerksamkeit auf wirklich wichtige Dinge zu konzentrieren.
Effizienteres Arbeiten für Sie
Mit der Leistungsprüfung zur Fern-Diagnose des Gerätes und mit optionalen Konnektivitätsoptionen für Wi-Fi®, Bluetooth® und Mobilfunk kann die DreamStation helfen, kostspielige Hausbesuche zu reduzieren und Ihre Aufmerksamkeit auf wirklich wichtige Dinge zu konzentrieren.
Mit der Leistungsprüfung zur Fern-Diagnose des Gerätes und mit optionalen Konnektivitätsoptionen für Wi-Fi®, Bluetooth® und Mobilfunk kann die DreamStation helfen, kostspielige Hausbesuche zu reduzieren und Ihre Aufmerksamkeit auf wirklich wichtige Dinge zu konzentrieren.
*Lee-Chiong, T., et al., Clinical update of BiPAP autoSV for treatment of Sleep Disordered Breathing, Philips white paper, Sept. 2015
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