eL18-4 EMT Transducer

La sonde Philips eL18-4 avec suivi électromagnétique intégré permet de localiser la sonde dans l’espace. Cette technologie est utilisée pour l’option Fusion et Navigation, ainsi que pour la fonctionnalité logicielle Philips Anatomical Intelligence for Breast (AI Breast). Pour les examens de dépistage du cancer du sein par intelligence artificielle, la bobine de suivi électromagnétique intégrée est associée à un matelas spécialement conçu et à un générateur de champ pour plan d’examen. Cette technologie permet de préserver une excellente qualité d’image pour des études diagnostiques complètes. Pour en savoir plus sur la sonde linéaire ultra-large bande Philips eL18‐4 avec suivi électromagnétique intégré, reportez-vous au tableau des spécifications ci-dessous.

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