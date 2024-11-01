Alturion ist auf die Realität der modernen klinischen Praxis ausgelegt, in der der Durchsatz hoch ist, die Untersuchungsarten variieren und die Anwender*innen im Schichtbetrieb wechseln. Bildgebungsfunktionen, intelligente Automatisierung und intuitive Arbeitsabläufe sorgen in Kombination für eine gleichbleibende Leistung. Alturion wurde für Shared Services und Umgebungen mit mehreren Systemen entwickelt und hilft, Variabilität zu reduzieren, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und Standardisierung im großen Maßstab zu ermöglichen.
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Auto Measure Abdomen ist ein KI-gestütztes Tool, das automatisch die Anatomie des Abdomens und die Organgrenzen erkennt, um mit minimalen von Anwender*innen stammenden Eingaben Messpunkte zu platzieren. Dies unterstützt konsistente Messungen bei allen Anwender*innen, reduziert manuelle Schritte und vereinheitlicht Untersuchungsabläufe.
Auto Measure Abdomen
Auto Measure Abdomen ist ein KI-gestütztes Tool, das automatisch die Anatomie des Abdomens und die Organgrenzen erkennt, um mit minimalen von Anwender*innen stammenden Eingaben Messpunkte zu platzieren. Dies unterstützt konsistente Messungen bei allen Anwender*innen, reduziert manuelle Schritte und vereinheitlicht Untersuchungsabläufe.
Auto Measure Abdomen
Auto Measure Abdomen ist ein KI-gestütztes Tool, das automatisch die Anatomie des Abdomens und die Organgrenzen erkennt, um mit minimalen von Anwender*innen stammenden Eingaben Messpunkte zu platzieren. Dies unterstützt konsistente Messungen bei allen Anwender*innen, reduziert manuelle Schritte und vereinheitlicht Untersuchungsabläufe.
Auto Measure Abdomen ist ein KI-gestütztes Tool, das automatisch die Anatomie des Abdomens und die Organgrenzen erkennt, um mit minimalen von Anwender*innen stammenden Eingaben Messpunkte zu platzieren. Dies unterstützt konsistente Messungen bei allen Anwender*innen, reduziert manuelle Schritte und vereinheitlicht Untersuchungsabläufe.
Philips 2D Auto Cine für mühelose Bildauswahl
Philips 2D Auto Cine für mühelose Bildauswahl
Erfasst und speichert während der Untersuchung automatisch kontinuierliche Bildschleifen durch Aufzeichnung von 2D-Bilddaten in Echtzeit. Dadurch wird die Überprüfung vereinfacht, da Anwender*innen einzeln durch die erfassten Bilder blättern und relevante Momente für die Dokumentation auswählen können, während gleichzeitig die Notwendigkeit einer manuellen Clip-Aufnahme reduziert wird.
Philips 2D Auto Cine für mühelose Bildauswahl
Erfasst und speichert während der Untersuchung automatisch kontinuierliche Bildschleifen durch Aufzeichnung von 2D-Bilddaten in Echtzeit. Dadurch wird die Überprüfung vereinfacht, da Anwender*innen einzeln durch die erfassten Bilder blättern und relevante Momente für die Dokumentation auswählen können, während gleichzeitig die Notwendigkeit einer manuellen Clip-Aufnahme reduziert wird.
Philips 2D Auto Cine für mühelose Bildauswahl
Erfasst und speichert während der Untersuchung automatisch kontinuierliche Bildschleifen durch Aufzeichnung von 2D-Bilddaten in Echtzeit. Dadurch wird die Überprüfung vereinfacht, da Anwender*innen einzeln durch die erfassten Bilder blättern und relevante Momente für die Dokumentation auswählen können, während gleichzeitig die Notwendigkeit einer manuellen Clip-Aufnahme reduziert wird.
Erfasst und speichert während der Untersuchung automatisch kontinuierliche Bildschleifen durch Aufzeichnung von 2D-Bilddaten in Echtzeit. Dadurch wird die Überprüfung vereinfacht, da Anwender*innen einzeln durch die erfassten Bilder blättern und relevante Momente für die Dokumentation auswählen können, während gleichzeitig die Notwendigkeit einer manuellen Clip-Aufnahme reduziert wird.
Elastographie und Auto ElastQ
Elastographie und Auto ElastQ
Die Philips Ultraschallplattform unterstützt sowohl Strain- als auch Scherwellen-Elastographie. Beim ElastQ Imaging für die Scherwellen-Elastographie kommen spezielle Pulsschemata zur Erzeugung von Scherwellen und zur Messung ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit im Gewebe zum Einsatz, die eine quantitative Anzeige liefern und die Messung der Steifheit des Gewebes ermöglichen. Erleben Sie mit Auto ElastQ die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für Anwender*innen mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Elastographie und Auto ElastQ
Die Philips Ultraschallplattform unterstützt sowohl Strain- als auch Scherwellen-Elastographie. Beim ElastQ Imaging für die Scherwellen-Elastographie kommen spezielle Pulsschemata zur Erzeugung von Scherwellen und zur Messung ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit im Gewebe zum Einsatz, die eine quantitative Anzeige liefern und die Messung der Steifheit des Gewebes ermöglichen. Erleben Sie mit Auto ElastQ die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für Anwender*innen mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Elastographie und Auto ElastQ
Die Philips Ultraschallplattform unterstützt sowohl Strain- als auch Scherwellen-Elastographie. Beim ElastQ Imaging für die Scherwellen-Elastographie kommen spezielle Pulsschemata zur Erzeugung von Scherwellen und zur Messung ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit im Gewebe zum Einsatz, die eine quantitative Anzeige liefern und die Messung der Steifheit des Gewebes ermöglichen. Erleben Sie mit Auto ElastQ die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für Anwender*innen mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Die Philips Ultraschallplattform unterstützt sowohl Strain- als auch Scherwellen-Elastographie. Beim ElastQ Imaging für die Scherwellen-Elastographie kommen spezielle Pulsschemata zur Erzeugung von Scherwellen und zur Messung ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit im Gewebe zum Einsatz, die eine quantitative Anzeige liefern und die Messung der Steifheit des Gewebes ermöglichen. Erleben Sie mit Auto ElastQ die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für Anwender*innen mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Schnelle, konsistente FWI-Beurteilungen
Schnelle, konsistente FWI-Beurteilungen
Quad AFI spart 72% Zeit und 54% Tastenanschläge.[****] Die Erfassung von vier Bildern reduziert Bedienschritte bei Arbeitsabläufen mit mehreren Ansichten und Messungen in mehreren Quadranten. Eine flexible Messreihenfolge, automatische Sequenzierung, die Messung des maximalen vertikalen Raums und Nachverarbeitungsoptionen unterstützen dabei, Beurteilungen effizient durchzuführen.
Schnelle, konsistente FWI-Beurteilungen
Quad AFI spart 72% Zeit und 54% Tastenanschläge.[****] Die Erfassung von vier Bildern reduziert Bedienschritte bei Arbeitsabläufen mit mehreren Ansichten und Messungen in mehreren Quadranten. Eine flexible Messreihenfolge, automatische Sequenzierung, die Messung des maximalen vertikalen Raums und Nachverarbeitungsoptionen unterstützen dabei, Beurteilungen effizient durchzuführen.
Schnelle, konsistente FWI-Beurteilungen
Quad AFI spart 72% Zeit und 54% Tastenanschläge.[****] Die Erfassung von vier Bildern reduziert Bedienschritte bei Arbeitsabläufen mit mehreren Ansichten und Messungen in mehreren Quadranten. Eine flexible Messreihenfolge, automatische Sequenzierung, die Messung des maximalen vertikalen Raums und Nachverarbeitungsoptionen unterstützen dabei, Beurteilungen effizient durchzuführen.
Quad AFI spart 72% Zeit und 54% Tastenanschläge.[****] Die Erfassung von vier Bildern reduziert Bedienschritte bei Arbeitsabläufen mit mehreren Ansichten und Messungen in mehreren Quadranten. Eine flexible Messreihenfolge, automatische Sequenzierung, die Messung des maximalen vertikalen Raums und Nachverarbeitungsoptionen unterstützen dabei, Beurteilungen effizient durchzuführen.
Koios
Koios
Die Koios KI-basierte Entscheidungsunterstützung, die sowohl in Philips Ultraschallsystemen als auch systemextern verfügbar ist, unterstützt die Klassifikation von Brustläsionen und Schilddrüsenknoten. Die Integration mit Koios BI-RADS ermöglicht die Beurteilung des Krebsrisikos in weniger als 2 Sekunden. Außerdem unterstützt die Koios TI-RADS Software die zuverlässige Läsionsklassifizierungen anhand von über 350.000 pathologisch bestätigten Fällen.
Koios
Die Koios KI-basierte Entscheidungsunterstützung, die sowohl in Philips Ultraschallsystemen als auch systemextern verfügbar ist, unterstützt die Klassifikation von Brustläsionen und Schilddrüsenknoten. Die Integration mit Koios BI-RADS ermöglicht die Beurteilung des Krebsrisikos in weniger als 2 Sekunden. Außerdem unterstützt die Koios TI-RADS Software die zuverlässige Läsionsklassifizierungen anhand von über 350.000 pathologisch bestätigten Fällen.
Koios
Die Koios KI-basierte Entscheidungsunterstützung, die sowohl in Philips Ultraschallsystemen als auch systemextern verfügbar ist, unterstützt die Klassifikation von Brustläsionen und Schilddrüsenknoten. Die Integration mit Koios BI-RADS ermöglicht die Beurteilung des Krebsrisikos in weniger als 2 Sekunden. Außerdem unterstützt die Koios TI-RADS Software die zuverlässige Läsionsklassifizierungen anhand von über 350.000 pathologisch bestätigten Fällen.
Die Koios KI-basierte Entscheidungsunterstützung, die sowohl in Philips Ultraschallsystemen als auch systemextern verfügbar ist, unterstützt die Klassifikation von Brustläsionen und Schilddrüsenknoten. Die Integration mit Koios BI-RADS ermöglicht die Beurteilung des Krebsrisikos in weniger als 2 Sekunden. Außerdem unterstützt die Koios TI-RADS Software die zuverlässige Läsionsklassifizierungen anhand von über 350.000 pathologisch bestätigten Fällen.
Super Resolution MVI mit TOA und TTP
Super Resolution MVI mit TOA und TTP
Verbessert die Darstellung des mikrovaskulären Flusses mit niedriger Geschwindigkeit und liefert gleichzeitig zeitbezogene Informationen wie Ankunftszeit (Time of Arrival, TOA) und Zeit bis zum Erreichen des Spitzenwerts (Time to Peak, TTP). Dies unterstützt eine detailliertere Beurteilung der Flowschemata sowie eine einheitliche Beurteilung unabhängig von den individuellen Anwender*innen.
Super Resolution MVI mit TOA und TTP
Verbessert die Darstellung des mikrovaskulären Flusses mit niedriger Geschwindigkeit und liefert gleichzeitig zeitbezogene Informationen wie Ankunftszeit (Time of Arrival, TOA) und Zeit bis zum Erreichen des Spitzenwerts (Time to Peak, TTP). Dies unterstützt eine detailliertere Beurteilung der Flowschemata sowie eine einheitliche Beurteilung unabhängig von den individuellen Anwender*innen.
Super Resolution MVI mit TOA und TTP
Verbessert die Darstellung des mikrovaskulären Flusses mit niedriger Geschwindigkeit und liefert gleichzeitig zeitbezogene Informationen wie Ankunftszeit (Time of Arrival, TOA) und Zeit bis zum Erreichen des Spitzenwerts (Time to Peak, TTP). Dies unterstützt eine detailliertere Beurteilung der Flowschemata sowie eine einheitliche Beurteilung unabhängig von den individuellen Anwender*innen.
Verbessert die Darstellung des mikrovaskulären Flusses mit niedriger Geschwindigkeit und liefert gleichzeitig zeitbezogene Informationen wie Ankunftszeit (Time of Arrival, TOA) und Zeit bis zum Erreichen des Spitzenwerts (Time to Peak, TTP). Dies unterstützt eine detailliertere Beurteilung der Flowschemata sowie eine einheitliche Beurteilung unabhängig von den individuellen Anwender*innen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Auto Scan der jüngsten Generation
Auto Scan der jüngsten Generation
Kontinuierliche Analyse der Bildqualität in Echtzeit und automatische Anpassung wichtiger Bildgebungsparameter während des Scans. In der Folge sind weniger manuelle Anpassungen erforderlich, während die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs verbessert wird. So bleibt die Bilderfassungsleistung unabhängig von den individuellen Anwender*innen und Untersuchungsarten konsistent.
Auto Scan der jüngsten Generation
Kontinuierliche Analyse der Bildqualität in Echtzeit und automatische Anpassung wichtiger Bildgebungsparameter während des Scans. In der Folge sind weniger manuelle Anpassungen erforderlich, während die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs verbessert wird. So bleibt die Bilderfassungsleistung unabhängig von den individuellen Anwender*innen und Untersuchungsarten konsistent.
Auto Scan der jüngsten Generation
Kontinuierliche Analyse der Bildqualität in Echtzeit und automatische Anpassung wichtiger Bildgebungsparameter während des Scans. In der Folge sind weniger manuelle Anpassungen erforderlich, während die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs verbessert wird. So bleibt die Bilderfassungsleistung unabhängig von den individuellen Anwender*innen und Untersuchungsarten konsistent.
Kontinuierliche Analyse der Bildqualität in Echtzeit und automatische Anpassung wichtiger Bildgebungsparameter während des Scans. In der Folge sind weniger manuelle Anpassungen erforderlich, während die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs verbessert wird. So bleibt die Bilderfassungsleistung unabhängig von den individuellen Anwender*innen und Untersuchungsarten konsistent.
FlexVue mit Orthogonal View
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
nSIGHT Imaging
nSIGHT Imaging
Ein neues Maß an Definition und Klarheit, das die herkömmliche Ultraschallleistung bei Weitem übertrifft. nSIGHT Imaging eröffnet neue Dimensionen hinsichtlich der klinischen Leistung. Es kombiniert einen neuen Präzisions-Beamformer mit einer leistungsstarken Parallelverarbeitung und ermöglicht die Erfassung einer enormen Menge an akustischen Daten bei jedem Sendevorgang. Mathematisch optimiert fokussierte Schallstrahlen werden in Echtzeit rekonstruiert, so dass Bilder mit hervorragender Bildfrequenz, gleichmäßiger Auflösung und Eindringtiefe erzielt werden.
nSIGHT Imaging
Ein neues Maß an Definition und Klarheit, das die herkömmliche Ultraschallleistung bei Weitem übertrifft. nSIGHT Imaging eröffnet neue Dimensionen hinsichtlich der klinischen Leistung. Es kombiniert einen neuen Präzisions-Beamformer mit einer leistungsstarken Parallelverarbeitung und ermöglicht die Erfassung einer enormen Menge an akustischen Daten bei jedem Sendevorgang. Mathematisch optimiert fokussierte Schallstrahlen werden in Echtzeit rekonstruiert, so dass Bilder mit hervorragender Bildfrequenz, gleichmäßiger Auflösung und Eindringtiefe erzielt werden.
nSIGHT Imaging
Ein neues Maß an Definition und Klarheit, das die herkömmliche Ultraschallleistung bei Weitem übertrifft. nSIGHT Imaging eröffnet neue Dimensionen hinsichtlich der klinischen Leistung. Es kombiniert einen neuen Präzisions-Beamformer mit einer leistungsstarken Parallelverarbeitung und ermöglicht die Erfassung einer enormen Menge an akustischen Daten bei jedem Sendevorgang. Mathematisch optimiert fokussierte Schallstrahlen werden in Echtzeit rekonstruiert, so dass Bilder mit hervorragender Bildfrequenz, gleichmäßiger Auflösung und Eindringtiefe erzielt werden.
Ein neues Maß an Definition und Klarheit, das die herkömmliche Ultraschallleistung bei Weitem übertrifft. nSIGHT Imaging eröffnet neue Dimensionen hinsichtlich der klinischen Leistung. Es kombiniert einen neuen Präzisions-Beamformer mit einer leistungsstarken Parallelverarbeitung und ermöglicht die Erfassung einer enormen Menge an akustischen Daten bei jedem Sendevorgang. Mathematisch optimiert fokussierte Schallstrahlen werden in Echtzeit rekonstruiert, so dass Bilder mit hervorragender Bildfrequenz, gleichmäßiger Auflösung und Eindringtiefe erzielt werden.
PureWave Schallkopftechnologie
PureWave Schallkopftechnologie
Nutzt fortschrittliches piezoelektrisches kristallines Schallkopfmaterial, um einen größeren Frequenzbereich und damit die Eindringtiefe und Auflösung bei einer Vielzahl an Untersuchungsarten zu unterstützen. Dies ermöglicht die detaillierte Bildgebung sowohl in tiefen als auch oberflächennahen Strukturen mit gleichbleibender Bildqualität.
PureWave Schallkopftechnologie
Nutzt fortschrittliches piezoelektrisches kristallines Schallkopfmaterial, um einen größeren Frequenzbereich und damit die Eindringtiefe und Auflösung bei einer Vielzahl an Untersuchungsarten zu unterstützen. Dies ermöglicht die detaillierte Bildgebung sowohl in tiefen als auch oberflächennahen Strukturen mit gleichbleibender Bildqualität.
PureWave Schallkopftechnologie
Nutzt fortschrittliches piezoelektrisches kristallines Schallkopfmaterial, um einen größeren Frequenzbereich und damit die Eindringtiefe und Auflösung bei einer Vielzahl an Untersuchungsarten zu unterstützen. Dies ermöglicht die detaillierte Bildgebung sowohl in tiefen als auch oberflächennahen Strukturen mit gleichbleibender Bildqualität.
Nutzt fortschrittliches piezoelektrisches kristallines Schallkopfmaterial, um einen größeren Frequenzbereich und damit die Eindringtiefe und Auflösung bei einer Vielzahl an Untersuchungsarten zu unterstützen. Dies ermöglicht die detaillierte Bildgebung sowohl in tiefen als auch oberflächennahen Strukturen mit gleichbleibender Bildqualität.
Auto-Doppler-Betrieb
Auto-Doppler-Betrieb
Automatische Anpassung der Farb- und Spektral-Doppler-Einstellungen an die Anatomie und Flusseigenschaften für weniger manuelle Optimierungen und eine einheitliche Doppler-Beurteilung bei allen Anwender*innen.
Auto-Doppler-Betrieb
Automatische Anpassung der Farb- und Spektral-Doppler-Einstellungen an die Anatomie und Flusseigenschaften für weniger manuelle Optimierungen und eine einheitliche Doppler-Beurteilung bei allen Anwender*innen.
Auto-Doppler-Betrieb
Automatische Anpassung der Farb- und Spektral-Doppler-Einstellungen an die Anatomie und Flusseigenschaften für weniger manuelle Optimierungen und eine einheitliche Doppler-Beurteilung bei allen Anwender*innen.
Automatische Anpassung der Farb- und Spektral-Doppler-Einstellungen an die Anatomie und Flusseigenschaften für weniger manuelle Optimierungen und eine einheitliche Doppler-Beurteilung bei allen Anwender*innen.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen umfassen effiziente Arbeitsabläufe, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen umfassen effiziente Arbeitsabläufe, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen umfassen effiziente Arbeitsabläufe, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen umfassen effiziente Arbeitsabläufe, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht.
Leistungsstarke Systemsicherheit – zum Schutz sensibler Patientendaten
Leistungsstarke Systemsicherheit – zum Schutz sensibler Patientendaten
Krankenhäuser und Einrichtungen des Gesundheitswesens investieren zunehmend Geld zum Schutz ihrer Systeme und Patientendaten vor Cyber-Angriffen. Dabei werden die Ausgaben für Cybersicherheit im Gesundheitswesen in den nächsten fünf Jahren die Summe von 65 Mrd. Dollar überschreiten. Ultraschallgeräte sind sehr mobil und können sowohl in einer drahtgebundenen als auch drahtlosen Umgebung eingesetzt werden. Für Philips hat die Sicherheit von Ultraschallsystemen daher sehr hohe Priorität.
Leistungsstarke Systemsicherheit – zum Schutz sensibler Patientendaten
Krankenhäuser und Einrichtungen des Gesundheitswesens investieren zunehmend Geld zum Schutz ihrer Systeme und Patientendaten vor Cyber-Angriffen. Dabei werden die Ausgaben für Cybersicherheit im Gesundheitswesen in den nächsten fünf Jahren die Summe von 65 Mrd. Dollar überschreiten. Ultraschallgeräte sind sehr mobil und können sowohl in einer drahtgebundenen als auch drahtlosen Umgebung eingesetzt werden. Für Philips hat die Sicherheit von Ultraschallsystemen daher sehr hohe Priorität.
Leistungsstarke Systemsicherheit – zum Schutz sensibler Patientendaten
Krankenhäuser und Einrichtungen des Gesundheitswesens investieren zunehmend Geld zum Schutz ihrer Systeme und Patientendaten vor Cyber-Angriffen. Dabei werden die Ausgaben für Cybersicherheit im Gesundheitswesen in den nächsten fünf Jahren die Summe von 65 Mrd. Dollar überschreiten. Ultraschallgeräte sind sehr mobil und können sowohl in einer drahtgebundenen als auch drahtlosen Umgebung eingesetzt werden. Für Philips hat die Sicherheit von Ultraschallsystemen daher sehr hohe Priorität.
Leistungsstarke Systemsicherheit – zum Schutz sensibler Patientendaten
Leistungsstarke Systemsicherheit – zum Schutz sensibler Patientendaten
Krankenhäuser und Einrichtungen des Gesundheitswesens investieren zunehmend Geld zum Schutz ihrer Systeme und Patientendaten vor Cyber-Angriffen. Dabei werden die Ausgaben für Cybersicherheit im Gesundheitswesen in den nächsten fünf Jahren die Summe von 65 Mrd. Dollar überschreiten. Ultraschallgeräte sind sehr mobil und können sowohl in einer drahtgebundenen als auch drahtlosen Umgebung eingesetzt werden. Für Philips hat die Sicherheit von Ultraschallsystemen daher sehr hohe Priorität.
Collaboration Live
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Service
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patient*innen bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeiter*innen mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unser Service und unsere Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere Serviceverträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patient*innen bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeiter*innen mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unser Service und unsere Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere Serviceverträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
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Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patient*innen bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeiter*innen mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unser Service und unsere Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere Serviceverträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patient*innen bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeiter*innen mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unser Service und unsere Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere Serviceverträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Weiterbildung
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Auto Measure Abdomen ist ein KI-gestütztes Tool, das automatisch die Anatomie des Abdomens und die Organgrenzen erkennt, um mit minimalen von Anwender*innen stammenden Eingaben Messpunkte zu platzieren. Dies unterstützt konsistente Messungen bei allen Anwender*innen, reduziert manuelle Schritte und vereinheitlicht Untersuchungsabläufe.
Auto Measure Abdomen
Auto Measure Abdomen ist ein KI-gestütztes Tool, das automatisch die Anatomie des Abdomens und die Organgrenzen erkennt, um mit minimalen von Anwender*innen stammenden Eingaben Messpunkte zu platzieren. Dies unterstützt konsistente Messungen bei allen Anwender*innen, reduziert manuelle Schritte und vereinheitlicht Untersuchungsabläufe.
Auto Measure Abdomen
Auto Measure Abdomen ist ein KI-gestütztes Tool, das automatisch die Anatomie des Abdomens und die Organgrenzen erkennt, um mit minimalen von Anwender*innen stammenden Eingaben Messpunkte zu platzieren. Dies unterstützt konsistente Messungen bei allen Anwender*innen, reduziert manuelle Schritte und vereinheitlicht Untersuchungsabläufe.
Auto Measure Abdomen ist ein KI-gestütztes Tool, das automatisch die Anatomie des Abdomens und die Organgrenzen erkennt, um mit minimalen von Anwender*innen stammenden Eingaben Messpunkte zu platzieren. Dies unterstützt konsistente Messungen bei allen Anwender*innen, reduziert manuelle Schritte und vereinheitlicht Untersuchungsabläufe.
Philips 2D Auto Cine für mühelose Bildauswahl
Philips 2D Auto Cine für mühelose Bildauswahl
Erfasst und speichert während der Untersuchung automatisch kontinuierliche Bildschleifen durch Aufzeichnung von 2D-Bilddaten in Echtzeit. Dadurch wird die Überprüfung vereinfacht, da Anwender*innen einzeln durch die erfassten Bilder blättern und relevante Momente für die Dokumentation auswählen können, während gleichzeitig die Notwendigkeit einer manuellen Clip-Aufnahme reduziert wird.
Philips 2D Auto Cine für mühelose Bildauswahl
Erfasst und speichert während der Untersuchung automatisch kontinuierliche Bildschleifen durch Aufzeichnung von 2D-Bilddaten in Echtzeit. Dadurch wird die Überprüfung vereinfacht, da Anwender*innen einzeln durch die erfassten Bilder blättern und relevante Momente für die Dokumentation auswählen können, während gleichzeitig die Notwendigkeit einer manuellen Clip-Aufnahme reduziert wird.
Philips 2D Auto Cine für mühelose Bildauswahl
Erfasst und speichert während der Untersuchung automatisch kontinuierliche Bildschleifen durch Aufzeichnung von 2D-Bilddaten in Echtzeit. Dadurch wird die Überprüfung vereinfacht, da Anwender*innen einzeln durch die erfassten Bilder blättern und relevante Momente für die Dokumentation auswählen können, während gleichzeitig die Notwendigkeit einer manuellen Clip-Aufnahme reduziert wird.
Erfasst und speichert während der Untersuchung automatisch kontinuierliche Bildschleifen durch Aufzeichnung von 2D-Bilddaten in Echtzeit. Dadurch wird die Überprüfung vereinfacht, da Anwender*innen einzeln durch die erfassten Bilder blättern und relevante Momente für die Dokumentation auswählen können, während gleichzeitig die Notwendigkeit einer manuellen Clip-Aufnahme reduziert wird.
Elastographie und Auto ElastQ
Elastographie und Auto ElastQ
Die Philips Ultraschallplattform unterstützt sowohl Strain- als auch Scherwellen-Elastographie. Beim ElastQ Imaging für die Scherwellen-Elastographie kommen spezielle Pulsschemata zur Erzeugung von Scherwellen und zur Messung ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit im Gewebe zum Einsatz, die eine quantitative Anzeige liefern und die Messung der Steifheit des Gewebes ermöglichen. Erleben Sie mit Auto ElastQ die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für Anwender*innen mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Elastographie und Auto ElastQ
Die Philips Ultraschallplattform unterstützt sowohl Strain- als auch Scherwellen-Elastographie. Beim ElastQ Imaging für die Scherwellen-Elastographie kommen spezielle Pulsschemata zur Erzeugung von Scherwellen und zur Messung ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit im Gewebe zum Einsatz, die eine quantitative Anzeige liefern und die Messung der Steifheit des Gewebes ermöglichen. Erleben Sie mit Auto ElastQ die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für Anwender*innen mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Elastographie und Auto ElastQ
Die Philips Ultraschallplattform unterstützt sowohl Strain- als auch Scherwellen-Elastographie. Beim ElastQ Imaging für die Scherwellen-Elastographie kommen spezielle Pulsschemata zur Erzeugung von Scherwellen und zur Messung ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit im Gewebe zum Einsatz, die eine quantitative Anzeige liefern und die Messung der Steifheit des Gewebes ermöglichen. Erleben Sie mit Auto ElastQ die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für Anwender*innen mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Die Philips Ultraschallplattform unterstützt sowohl Strain- als auch Scherwellen-Elastographie. Beim ElastQ Imaging für die Scherwellen-Elastographie kommen spezielle Pulsschemata zur Erzeugung von Scherwellen und zur Messung ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit im Gewebe zum Einsatz, die eine quantitative Anzeige liefern und die Messung der Steifheit des Gewebes ermöglichen. Erleben Sie mit Auto ElastQ die nächste Generation der Leberdiagnostik. Dank Auto ElastQ lässt sich der Arbeitsablauf für Anwender*innen mit quantitativen Echtzeit-Scherwellenmessungen vereinfachen.
Schnelle, konsistente FWI-Beurteilungen
Schnelle, konsistente FWI-Beurteilungen
Quad AFI spart 72% Zeit und 54% Tastenanschläge.[****] Die Erfassung von vier Bildern reduziert Bedienschritte bei Arbeitsabläufen mit mehreren Ansichten und Messungen in mehreren Quadranten. Eine flexible Messreihenfolge, automatische Sequenzierung, die Messung des maximalen vertikalen Raums und Nachverarbeitungsoptionen unterstützen dabei, Beurteilungen effizient durchzuführen.
Schnelle, konsistente FWI-Beurteilungen
Quad AFI spart 72% Zeit und 54% Tastenanschläge.[****] Die Erfassung von vier Bildern reduziert Bedienschritte bei Arbeitsabläufen mit mehreren Ansichten und Messungen in mehreren Quadranten. Eine flexible Messreihenfolge, automatische Sequenzierung, die Messung des maximalen vertikalen Raums und Nachverarbeitungsoptionen unterstützen dabei, Beurteilungen effizient durchzuführen.
Schnelle, konsistente FWI-Beurteilungen
Quad AFI spart 72% Zeit und 54% Tastenanschläge.[****] Die Erfassung von vier Bildern reduziert Bedienschritte bei Arbeitsabläufen mit mehreren Ansichten und Messungen in mehreren Quadranten. Eine flexible Messreihenfolge, automatische Sequenzierung, die Messung des maximalen vertikalen Raums und Nachverarbeitungsoptionen unterstützen dabei, Beurteilungen effizient durchzuführen.
Quad AFI spart 72% Zeit und 54% Tastenanschläge.[****] Die Erfassung von vier Bildern reduziert Bedienschritte bei Arbeitsabläufen mit mehreren Ansichten und Messungen in mehreren Quadranten. Eine flexible Messreihenfolge, automatische Sequenzierung, die Messung des maximalen vertikalen Raums und Nachverarbeitungsoptionen unterstützen dabei, Beurteilungen effizient durchzuführen.
Koios
Koios
Die Koios KI-basierte Entscheidungsunterstützung, die sowohl in Philips Ultraschallsystemen als auch systemextern verfügbar ist, unterstützt die Klassifikation von Brustläsionen und Schilddrüsenknoten. Die Integration mit Koios BI-RADS ermöglicht die Beurteilung des Krebsrisikos in weniger als 2 Sekunden. Außerdem unterstützt die Koios TI-RADS Software die zuverlässige Läsionsklassifizierungen anhand von über 350.000 pathologisch bestätigten Fällen.
Koios
Die Koios KI-basierte Entscheidungsunterstützung, die sowohl in Philips Ultraschallsystemen als auch systemextern verfügbar ist, unterstützt die Klassifikation von Brustläsionen und Schilddrüsenknoten. Die Integration mit Koios BI-RADS ermöglicht die Beurteilung des Krebsrisikos in weniger als 2 Sekunden. Außerdem unterstützt die Koios TI-RADS Software die zuverlässige Läsionsklassifizierungen anhand von über 350.000 pathologisch bestätigten Fällen.
Koios
Die Koios KI-basierte Entscheidungsunterstützung, die sowohl in Philips Ultraschallsystemen als auch systemextern verfügbar ist, unterstützt die Klassifikation von Brustläsionen und Schilddrüsenknoten. Die Integration mit Koios BI-RADS ermöglicht die Beurteilung des Krebsrisikos in weniger als 2 Sekunden. Außerdem unterstützt die Koios TI-RADS Software die zuverlässige Läsionsklassifizierungen anhand von über 350.000 pathologisch bestätigten Fällen.
Die Koios KI-basierte Entscheidungsunterstützung, die sowohl in Philips Ultraschallsystemen als auch systemextern verfügbar ist, unterstützt die Klassifikation von Brustläsionen und Schilddrüsenknoten. Die Integration mit Koios BI-RADS ermöglicht die Beurteilung des Krebsrisikos in weniger als 2 Sekunden. Außerdem unterstützt die Koios TI-RADS Software die zuverlässige Läsionsklassifizierungen anhand von über 350.000 pathologisch bestätigten Fällen.
Super Resolution MVI mit TOA und TTP
Super Resolution MVI mit TOA und TTP
Verbessert die Darstellung des mikrovaskulären Flusses mit niedriger Geschwindigkeit und liefert gleichzeitig zeitbezogene Informationen wie Ankunftszeit (Time of Arrival, TOA) und Zeit bis zum Erreichen des Spitzenwerts (Time to Peak, TTP). Dies unterstützt eine detailliertere Beurteilung der Flowschemata sowie eine einheitliche Beurteilung unabhängig von den individuellen Anwender*innen.
Super Resolution MVI mit TOA und TTP
Verbessert die Darstellung des mikrovaskulären Flusses mit niedriger Geschwindigkeit und liefert gleichzeitig zeitbezogene Informationen wie Ankunftszeit (Time of Arrival, TOA) und Zeit bis zum Erreichen des Spitzenwerts (Time to Peak, TTP). Dies unterstützt eine detailliertere Beurteilung der Flowschemata sowie eine einheitliche Beurteilung unabhängig von den individuellen Anwender*innen.
Super Resolution MVI mit TOA und TTP
Verbessert die Darstellung des mikrovaskulären Flusses mit niedriger Geschwindigkeit und liefert gleichzeitig zeitbezogene Informationen wie Ankunftszeit (Time of Arrival, TOA) und Zeit bis zum Erreichen des Spitzenwerts (Time to Peak, TTP). Dies unterstützt eine detailliertere Beurteilung der Flowschemata sowie eine einheitliche Beurteilung unabhängig von den individuellen Anwender*innen.
Verbessert die Darstellung des mikrovaskulären Flusses mit niedriger Geschwindigkeit und liefert gleichzeitig zeitbezogene Informationen wie Ankunftszeit (Time of Arrival, TOA) und Zeit bis zum Erreichen des Spitzenwerts (Time to Peak, TTP). Dies unterstützt eine detailliertere Beurteilung der Flowschemata sowie eine einheitliche Beurteilung unabhängig von den individuellen Anwender*innen.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Kontrastmittelverstärkter Ultraschall (CEUS)
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
CEUS kann die Rolle des Ultraschalls bei der Bildgebung der Leber wandeln, da er die Untersuchung der Anreicherungsmuster verdächtiger Leberläsionen in Echtzeit ermöglicht und zudem einen alternativen, nichtionisierenden Ansatz zur Beurteilung des vesikoureteralen Refluxes bei Kindern darstellt.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Automatische Bewertung der segmentalen Wandbewegung
Ermöglicht die automatische Bewertung der Wandbewegung in einer standardmäßigen 17-Segment-Bullseye-Darstellung zur objektiven Beurteilung der LV-Wand. Mit Auto SWMS können Sie eine höhere Reproduzierbarkeit und Effizienz in Ihren Arbeitsabläufen erreichen.
Auto Scan der jüngsten Generation
Auto Scan der jüngsten Generation
Kontinuierliche Analyse der Bildqualität in Echtzeit und automatische Anpassung wichtiger Bildgebungsparameter während des Scans. In der Folge sind weniger manuelle Anpassungen erforderlich, während die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs verbessert wird. So bleibt die Bilderfassungsleistung unabhängig von den individuellen Anwender*innen und Untersuchungsarten konsistent.
Auto Scan der jüngsten Generation
Kontinuierliche Analyse der Bildqualität in Echtzeit und automatische Anpassung wichtiger Bildgebungsparameter während des Scans. In der Folge sind weniger manuelle Anpassungen erforderlich, während die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs verbessert wird. So bleibt die Bilderfassungsleistung unabhängig von den individuellen Anwender*innen und Untersuchungsarten konsistent.
Auto Scan der jüngsten Generation
Kontinuierliche Analyse der Bildqualität in Echtzeit und automatische Anpassung wichtiger Bildgebungsparameter während des Scans. In der Folge sind weniger manuelle Anpassungen erforderlich, während die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs verbessert wird. So bleibt die Bilderfassungsleistung unabhängig von den individuellen Anwender*innen und Untersuchungsarten konsistent.
Kontinuierliche Analyse der Bildqualität in Echtzeit und automatische Anpassung wichtiger Bildgebungsparameter während des Scans. In der Folge sind weniger manuelle Anpassungen erforderlich, während die Anwenderfreundlichkeit des Schallkopfs verbessert wird. So bleibt die Bilderfassungsleistung unabhängig von den individuellen Anwender*innen und Untersuchungsarten konsistent.
FlexVue mit Orthogonal View
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
FlexVue mit Orthogonal View
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
Anwenderfreundliche Werkzeuge zum Extrahieren anspruchsvoller anatomischer Ebenen aus 3D-Datensätzen. Diese fortschrittliche Funktion bietet hervorragende Flexibilität bei der Erfassung von Ebenen und wird mit einem umfassenden Paket für Messungen zur präzisen Quantifizierung vervollständigt.
nSIGHT Imaging
nSIGHT Imaging
Ein neues Maß an Definition und Klarheit, das die herkömmliche Ultraschallleistung bei Weitem übertrifft. nSIGHT Imaging eröffnet neue Dimensionen hinsichtlich der klinischen Leistung. Es kombiniert einen neuen Präzisions-Beamformer mit einer leistungsstarken Parallelverarbeitung und ermöglicht die Erfassung einer enormen Menge an akustischen Daten bei jedem Sendevorgang. Mathematisch optimiert fokussierte Schallstrahlen werden in Echtzeit rekonstruiert, so dass Bilder mit hervorragender Bildfrequenz, gleichmäßiger Auflösung und Eindringtiefe erzielt werden.
nSIGHT Imaging
Ein neues Maß an Definition und Klarheit, das die herkömmliche Ultraschallleistung bei Weitem übertrifft. nSIGHT Imaging eröffnet neue Dimensionen hinsichtlich der klinischen Leistung. Es kombiniert einen neuen Präzisions-Beamformer mit einer leistungsstarken Parallelverarbeitung und ermöglicht die Erfassung einer enormen Menge an akustischen Daten bei jedem Sendevorgang. Mathematisch optimiert fokussierte Schallstrahlen werden in Echtzeit rekonstruiert, so dass Bilder mit hervorragender Bildfrequenz, gleichmäßiger Auflösung und Eindringtiefe erzielt werden.
nSIGHT Imaging
Ein neues Maß an Definition und Klarheit, das die herkömmliche Ultraschallleistung bei Weitem übertrifft. nSIGHT Imaging eröffnet neue Dimensionen hinsichtlich der klinischen Leistung. Es kombiniert einen neuen Präzisions-Beamformer mit einer leistungsstarken Parallelverarbeitung und ermöglicht die Erfassung einer enormen Menge an akustischen Daten bei jedem Sendevorgang. Mathematisch optimiert fokussierte Schallstrahlen werden in Echtzeit rekonstruiert, so dass Bilder mit hervorragender Bildfrequenz, gleichmäßiger Auflösung und Eindringtiefe erzielt werden.
Ein neues Maß an Definition und Klarheit, das die herkömmliche Ultraschallleistung bei Weitem übertrifft. nSIGHT Imaging eröffnet neue Dimensionen hinsichtlich der klinischen Leistung. Es kombiniert einen neuen Präzisions-Beamformer mit einer leistungsstarken Parallelverarbeitung und ermöglicht die Erfassung einer enormen Menge an akustischen Daten bei jedem Sendevorgang. Mathematisch optimiert fokussierte Schallstrahlen werden in Echtzeit rekonstruiert, so dass Bilder mit hervorragender Bildfrequenz, gleichmäßiger Auflösung und Eindringtiefe erzielt werden.
PureWave Schallkopftechnologie
PureWave Schallkopftechnologie
Nutzt fortschrittliches piezoelektrisches kristallines Schallkopfmaterial, um einen größeren Frequenzbereich und damit die Eindringtiefe und Auflösung bei einer Vielzahl an Untersuchungsarten zu unterstützen. Dies ermöglicht die detaillierte Bildgebung sowohl in tiefen als auch oberflächennahen Strukturen mit gleichbleibender Bildqualität.
PureWave Schallkopftechnologie
Nutzt fortschrittliches piezoelektrisches kristallines Schallkopfmaterial, um einen größeren Frequenzbereich und damit die Eindringtiefe und Auflösung bei einer Vielzahl an Untersuchungsarten zu unterstützen. Dies ermöglicht die detaillierte Bildgebung sowohl in tiefen als auch oberflächennahen Strukturen mit gleichbleibender Bildqualität.
PureWave Schallkopftechnologie
Nutzt fortschrittliches piezoelektrisches kristallines Schallkopfmaterial, um einen größeren Frequenzbereich und damit die Eindringtiefe und Auflösung bei einer Vielzahl an Untersuchungsarten zu unterstützen. Dies ermöglicht die detaillierte Bildgebung sowohl in tiefen als auch oberflächennahen Strukturen mit gleichbleibender Bildqualität.
Nutzt fortschrittliches piezoelektrisches kristallines Schallkopfmaterial, um einen größeren Frequenzbereich und damit die Eindringtiefe und Auflösung bei einer Vielzahl an Untersuchungsarten zu unterstützen. Dies ermöglicht die detaillierte Bildgebung sowohl in tiefen als auch oberflächennahen Strukturen mit gleichbleibender Bildqualität.
Auto-Doppler-Betrieb
Auto-Doppler-Betrieb
Automatische Anpassung der Farb- und Spektral-Doppler-Einstellungen an die Anatomie und Flusseigenschaften für weniger manuelle Optimierungen und eine einheitliche Doppler-Beurteilung bei allen Anwender*innen.
Auto-Doppler-Betrieb
Automatische Anpassung der Farb- und Spektral-Doppler-Einstellungen an die Anatomie und Flusseigenschaften für weniger manuelle Optimierungen und eine einheitliche Doppler-Beurteilung bei allen Anwender*innen.
Auto-Doppler-Betrieb
Automatische Anpassung der Farb- und Spektral-Doppler-Einstellungen an die Anatomie und Flusseigenschaften für weniger manuelle Optimierungen und eine einheitliche Doppler-Beurteilung bei allen Anwender*innen.
Automatische Anpassung der Farb- und Spektral-Doppler-Einstellungen an die Anatomie und Flusseigenschaften für weniger manuelle Optimierungen und eine einheitliche Doppler-Beurteilung bei allen Anwender*innen.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
MicroFlow Imaging (MFI)
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Entwickelt zur Detektion langsamen und schwachen Blutflusses im Gewebe. Dieser proprietäre Ansatz überwindet viele der Einschränkungen konventioneller Verfahren und ermöglicht die hochauflösende Darstellung von Blutfluss in kleinsten Gefäßen bei minimalen Artefakten. MicroFlow Imaging kombiniert eine hohe Bildrate mit exzellenter 2D-Bildqualität und nutzt fortschrittliche Verfahren zur Artefaktreduktion, um die Gefäßanatomie selbst kleinster Strukturen sichtbar zu machen.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen umfassen effiziente Arbeitsabläufe, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen umfassen effiziente Arbeitsabläufe, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen umfassen effiziente Arbeitsabläufe, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht.
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Bildfusion und Navigation – benutzerfreundliche Modalitätenfusion und geführte Eingriffe
Treffen Sie mit den vollständig integrierten Fusionsfunktionen auch in schwer zu diagnostizierenden Fällen fundierte Entscheidungen. Diese Funktionen umfassen effiziente Arbeitsabläufe, damit das Klinikteam eine schnelle und effektive Fusion von CT-/MR-/PET-Datensätzen mit Live-Ultraschall erzielen kann. Über die Kombination von Bildgebungsmodalitäten direkt auf dem Ultraschallsystem haben Sie Zugriff auf ein noch leistungsfähigeres Diagnosehilfsmittel mit erweiterter Visualisierung, das schnelle klinische Entscheidungen ermöglicht.
Leistungsstarke Systemsicherheit – zum Schutz sensibler Patientendaten
Leistungsstarke Systemsicherheit – zum Schutz sensibler Patientendaten
Krankenhäuser und Einrichtungen des Gesundheitswesens investieren zunehmend Geld zum Schutz ihrer Systeme und Patientendaten vor Cyber-Angriffen. Dabei werden die Ausgaben für Cybersicherheit im Gesundheitswesen in den nächsten fünf Jahren die Summe von 65 Mrd. Dollar überschreiten. Ultraschallgeräte sind sehr mobil und können sowohl in einer drahtgebundenen als auch drahtlosen Umgebung eingesetzt werden. Für Philips hat die Sicherheit von Ultraschallsystemen daher sehr hohe Priorität.
Leistungsstarke Systemsicherheit – zum Schutz sensibler Patientendaten
Krankenhäuser und Einrichtungen des Gesundheitswesens investieren zunehmend Geld zum Schutz ihrer Systeme und Patientendaten vor Cyber-Angriffen. Dabei werden die Ausgaben für Cybersicherheit im Gesundheitswesen in den nächsten fünf Jahren die Summe von 65 Mrd. Dollar überschreiten. Ultraschallgeräte sind sehr mobil und können sowohl in einer drahtgebundenen als auch drahtlosen Umgebung eingesetzt werden. Für Philips hat die Sicherheit von Ultraschallsystemen daher sehr hohe Priorität.
Leistungsstarke Systemsicherheit – zum Schutz sensibler Patientendaten
Krankenhäuser und Einrichtungen des Gesundheitswesens investieren zunehmend Geld zum Schutz ihrer Systeme und Patientendaten vor Cyber-Angriffen. Dabei werden die Ausgaben für Cybersicherheit im Gesundheitswesen in den nächsten fünf Jahren die Summe von 65 Mrd. Dollar überschreiten. Ultraschallgeräte sind sehr mobil und können sowohl in einer drahtgebundenen als auch drahtlosen Umgebung eingesetzt werden. Für Philips hat die Sicherheit von Ultraschallsystemen daher sehr hohe Priorität.
Leistungsstarke Systemsicherheit – zum Schutz sensibler Patientendaten
Leistungsstarke Systemsicherheit – zum Schutz sensibler Patientendaten
Krankenhäuser und Einrichtungen des Gesundheitswesens investieren zunehmend Geld zum Schutz ihrer Systeme und Patientendaten vor Cyber-Angriffen. Dabei werden die Ausgaben für Cybersicherheit im Gesundheitswesen in den nächsten fünf Jahren die Summe von 65 Mrd. Dollar überschreiten. Ultraschallgeräte sind sehr mobil und können sowohl in einer drahtgebundenen als auch drahtlosen Umgebung eingesetzt werden. Für Philips hat die Sicherheit von Ultraschallsystemen daher sehr hohe Priorität.
Collaboration Live
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Collaboration Live
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Vergrößern Sie nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten. Collaboration Live ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen einem kompatiblen Ultraschallsystem und einem Remote-Benutzer. Dank gleichzeitiger Multi-Party-Kommunikation können bis zu sechs Benutzer schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprachanruf, Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne kommunizieren.
Service
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patient*innen bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeiter*innen mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unser Service und unsere Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere Serviceverträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patient*innen bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeiter*innen mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unser Service und unsere Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere Serviceverträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Service
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patient*innen bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeiter*innen mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unser Service und unsere Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere Serviceverträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Medizinische Fachkräfte sind gezwungen, mit limitierten Ressourcen mehr und mehr Patient*innen bei gleichbleibend hoher Qualität zu versorgen. So rücken Standardisierung der Abläufe und Training von Mitarbeiter*innen mehr und mehr in den Brennpunkt. Hier können unser Service und unsere Lösungen Abhilfe schaffen. Unsere Serviceverträge bieten Ihnen Leistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie zudem von klinischen und technischen Schulungen, damit Ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand bleiben. Schöpfen Sie den Wert Ihrer Investitionen in Geräte mit Technology Maximizer voll aus und vergrößern Sie mit Collaboration Live nicht Ihr Team, sondern dessen Möglichkeiten.
Weiterbildung
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Weiterbildung
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Unsere umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen klinische Exzellenz, erhöhen die Nutzung fortschrittlicher Systemfunktionen, bauen das Vertrauen des medizinischen Personals in die Qualität der Untersuchungen auf, verbessern den Arbeitsablauf und die Produktivität und fördern professionelles Wachstum und Teamarbeit – letztendlich, um Ihren Patienten eine erstklassige Behandlung zu bieten.
Technische Daten
Common Specifications/System Dimensions
Common Specifications/System Dimensions
Width
57,2 cm
Height
146,4 bis 162,6 cm
Depth
98,3 cm
Weight
82,6 kg (ohne Peripheriegeräte)
Bedienfeld
Bedienfeld
Verstellbereich
Von der Mitte aus drehbar um 180°; kann völlig frei von einer Seite zur anderen bewegt werden
Höhenverstellung
760,5 bis 954,5 mm
Common Specifications/System Dimensions
Common Specifications/System Dimensions
Width
57,2 cm
Height
146,4 bis 162,6 cm
Bedienfeld
Bedienfeld
Verstellbereich
Von der Mitte aus drehbar um 180°; kann völlig frei von einer Seite zur anderen bewegt werden
Nur in bestimmten Ländern erhältlich, in denen keine zusätzliche Registrierung erforderlich ist. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Philips Vertriebsteam.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
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