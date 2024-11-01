Der Philips eL18-4 EMT Schallkopf verfügt über eine elektromagnetische Trackingspule (EMT), die die Verfolgung des Schallkopfes in Bereichen ermöglicht, die für die Fusion und Navigation oder für die Philips Anatomical Intelligence for Breast (AI Breast) Software verwendet werden. Für AI Breast wird die EM-Trackingspule zusammen mit einer speziellen Matratze und einem Tisch-Feldgenerator für Screening-Untersuchungen der Brust verwendet und liefert dabei eine exzellente Bildqualität für umfassende diagnostische Untersuchungen. Weitere Informationen zum eL18-4 EMT Ultrabreitband-Linear-Schallkopf finden Sie unten in der Spezifikationstabelle.
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Steuerbarer PW- und Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), SonoCT, variables XRES, Harmonic Imaging, Kontrast, Panorama Imaging und MicroFlow Imaging
Anwendungen
Hochauflösende oberflächennahe Anwendungen, z.B. oberflächennahe Strukturen, Brust, Gefäße, muskuloskelettales System, Darm, Pädiatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe. Wählbare Korrektur der unterschiedlichen Schallgeschwindigkeiten im Gewebe für erweiterte muskuloskelettale, mammasonographische und vaskulär-venöse Anwendungen.
Steuerbarer PW- und Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), SonoCT, variables XRES, Harmonic Imaging, Kontrast, Panorama Imaging und MicroFlow Imaging
Anwendungen
Hochauflösende oberflächennahe Anwendungen, z.B. oberflächennahe Strukturen, Brust, Gefäße, muskuloskelettales System, Darm, Pädiatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe. Wählbare Korrektur der unterschiedlichen Schallgeschwindigkeiten im Gewebe für erweiterte muskuloskelettale, mammasonographische und vaskulär-venöse Anwendungen.
Biopsiefähig
Ja
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